Lampertheimmit guten Karten

Lampertheim.Das rettende Ufer bleibt in Sichtweite: Die Bundesligakegler der SG Lampertheim haben mit einem Sieg gegen die SG Ettlingen beide Punkte in der Biedensandhalle behalten. Mit diesem wichtigen Erfolg haben die Spargelstädter weiter die Möglichkeit, aus eigener Kraft den Relegationsrang zu erreichen und den direkten Abstieg zu vermeiden. Für beide Mannschaften war klar, dass der Verlierer dieser Begegnung kaum noch Chancen auf den Relegationsplatz haben wird. Ettlingen kam mit der Empfehlung eines grandiosen Erfolges gegen Haibach nach Lampertheim und machte keinen Hehl daraus, die Partie gewinnen zu wollen.

Den besseren Start erwischten die Hausherren. Holger Thiemig, Bernd Günderoth (je 246) und Steffen Back (244) eröffneten auf hohem Niveau, nahmen den Gästen gleich 64 Holz ab und beruhigten somit das Nervenkostüm der 100 Zuschauer. Bernd Günderoth überzeugte auch in seinem zweiten Durchgang (250). Alle drei Lampertheimer konnten in der Folge das hohe Niveau halten und bauten den Vorsprung weiter aus. Steffen Back spielte sich auf gute 953 Holz. Holger Thiemig drehte in seinem dritten Durchgang nochmals auf (263) und beendete sein Spiel mit starken 970 Holz und konnte gegen Miroslav Pesko (917) insgesamt 53 Zähler gutmachen.

Am Samstag gegen Haibach

Bernd Günderoth hatte einen ganz starken Tag erwischt. Über 258 Holz im dritten und 259 Holz im letzten Durchgang steigerte er sich auf die Tagesbestleistung von 1013 Holz. Mit einem satten 120-Holz Vorsprung schickten die Lampertheimer das Schlusstrio mit Thomas Geyer, Kevin Günderoth und Ralf Schmitt auf die Bahnen.

Debütant Geyer war im Startdurchgang durchaus seine Nervosität anzumerken. Schmitt (234) und Günderoth (233) sorgten aber dafür, dass die Gäste nur einige Holz aufholen konnten. Dennoch ließen die Lampertheimer wieder einige Zähler liegen, so dass die Partie noch keinesfalls entschieden war. Diese Entscheidung sollte aber im dritten Durchgang gelingen, bei dem Schmitt (257) der beste Kegler war.

Mit 5758:5616 sicherten sich die Hausherren am Ende verdient beide Punkte und sehen hoffnungsvoll der richtungsweisenden Partie am Samstag (13 Uhr, Biedensandhalle) gegen den punktgleichen TV Haibach entgegen. Mit einem Erfolg wäre die Ausgangsposition im Kampf um die Relegation gut. red

