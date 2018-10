Lampertheimsteht unter Druck

Ried.Für die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TTC Lampertheim läuft es in der Hessenliga Süd-West nach wie vor nicht rund. Im Heimspiel gegen den stark dezimierten Tabellenführer TTV Topspin Lorsch unterlag Lampertheims Drittliga-Reserve mit 7:9. „Das war verschenkt. Lorsch ist ohne seinen Spitzenspieler, den früheren Lampertheimer Patrick Nicklas, und ohne seine Nummer eins Uwe Schmitt angetreten“, kommentierte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend die dritte Niederlage des Aufsteigers im dritten Ligaspiel.

Nach einer 2:1-Führung im Doppelauftakt und einem 5:3-Vorsprung nach dem ersten Einzeldurchgang gab Lampertheim II die Begegnung nach und nach aus der Hand. „Auf den Positionen eins bis drei war Lorsch klar überlegen und hat keinen Punkt abgegeben“, stellte van gen Hassend fest. Beim Stand von 7:7 führte TTC-Ersatzmann Ferhat Gülbenim mit 2:0 nach Sätzen, musste sich jedoch am Ende im fünften Satz geschlagen geben. Im Entscheidungsdoppel hatten Guillermo Gasio/Steffen Kreß gegen Artjom Lohvinov/Bastian Goisser das Nachsehen (6:11, 7:11, 4:11). Bei der SG Anspach (2:4 Punkte) muss die TTC-Reserve am Samstag (18 Uhr) wohl ohne Gasio (Fußverletzung) auf Position zwei auskommen. „Wenn er länger ausfällt, haben wir ein Problem“, erklärte van gen Hassend.

In der Verbandsliga Süd will sich der TTC Groß-Rohrheim in der Spitzengruppe etablieren. Fünf Wochen nach dem souveränen 9:3-Auftakterfolg bei Blau-Weiß Münster empfängt der Aufsteiger am Samstag (18.30 Uhr, Bürgerhalle) den Vorletzten TSV Nieder-Ramstadt, der aktuell bei 2:6 Punkten steht.

