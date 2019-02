Lampertheimverpasst Coup

Lampertheim.Gegen Olympia Mörfelden rechneten sich die Lampertheimer Bundesliga-Kegler einen Heimerfolg in der Biedensandhalle aus, denn zumindest in der Fremde überzeugten die Gäste nicht immer. Letztendlich stand jedoch eine 5672:5761-Niederlage.

Zunächst gingen Peter Suppes, Ralf Schmitt und Holger Thiemig auf die Bahnen. Thiemig startete gewohnt stark (250) und ließ 239 Holz folgen. Damit hatte er seinen Gegenspieler Christian Schneider noch im Griff. Doch Schneider spielte auf den beiden folgenden Bahnen insgesamt 530 Holz und schloss mit der Tagesbestleistung von 1009 ab. Holger Thiemig hielt auf seiner dritten Bahn (261 dagegen, musste Schneider aber im Finaldurchgang ziehen lassen. Mit 985 Holz gab er allerdings nur 24 Zähler an den Tagesbesten ab.

Ralf Schmitt startete mit seinen ersten 100 Wurf unter seinen Möglichkeiten, zeigte aber danach in seinem insgesamt 500. Bundesligaspiel all seine Erfahrung und Klasse – und spielte sich mit 501 Holz auf den beiden Schlussbahnen auf insgesamt 951 Holz. Er musste dennoch gegen Sven Völkl (984) 33 Zähler abgeben.

Für das beste Lampertheimer Ergebnis sorgte Kevin Günderoth. Nach seiner Startbahn (244) ließ er starke 262 Holz in seinem zweiten Durchgang folgen. Auf den letzten beiden Bahnen spielte er mit insgesamt 500 Holz einen Zähler mehr als in den ersten beiden Durchgängen und verpasste mit 999 Holz den 1000er denkbar knapp. Gegen das Duo Fleischer/Liebold (948) machte er 51 Zähler gut, konnte aber an der 5672:5761 Niederlage nichts mehr ändern.

Zweimal gegen Sandhausen

In den verbleibenden drei Begegnungen müssen die Lampertheimer zweimal nach Sandhausen und empfangen am vorletzten Spieltag Frei Holz Plankstadt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019