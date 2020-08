Lautern legt los

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet sein Trainingslager vom 24. August bis 1. September im südpfälzischen Herxheim-Hayna. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Trainingsauftakt der Mannschaft von Trainer Boris Schommers ist nach vierwöchiger Sommerpause an diesem Mittwoch – wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ohne Zuschauer. Die Generalprobe vor dem Saisonstart findet am 4. September beim französischen Erstligisten FC Metz statt. Im Rahmen des Trainingslagers steht unter anderem ein Testspiel beim Liga-Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden (1. September) an.

Die Roten Teufel müssen in der Vorbereitung noch die verbleibenden Spiele im Verbandspokal absolvieren, um sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 zu qualifizieren. Am 15. August geht es gegen den SV Morlautern um den Einzug ins Finale, in dem eine Woche später der SV Alemannia Waldalgesheim Gegner wäre.

Unterdessen hat Innenverteidiger André Hainault einen neuen Einjahresvertrag erhalten. Der 34-Jährige ist nach einer Mitteilung des Fußball-Drittligisten als Führungsspieler für die U 21 sowie als „Stand-by-Profi“ bei der ersten Mannschaft eingeplant. Der frühere kanadische Nationalspieler ist seit zwei Jahren beim FCK.

„André Hainault ist eine Persönlichkeit und identifiziert sich zu hundert Prozent mit dem FCK. Er ist in einem sehr guten körperlichen Zustand und wird daher jederzeit bei den Profis eingreifen können, sollte dies vom Trainerteam gewünscht sein“, sagte Sportdirektor Boris Notzon. dpa

