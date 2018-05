Anzeige

Monte Carlo.Charles Leclerc muss vier Jahre alt gewesen sein, daran kann er sich noch erinnern. Damals spielte er einmal auf dem Balkon eines Freundes in Monaco mit einem Formel-1-Spielzeugwagen, während unter ihnen die Rennautos vorbeirasten. Es ist eine passende Anekdote für jemanden, der als waschechter Monegasse nun selber in der Königsklasse des Motorsports fährt. Der 20 Jahre alte Sauber-Pilot bestreitet nun erstmals ein Formel-1-Rennen in seiner Heimatstadt. Prägende Figuren in seinem Leben bekommen diese kostbaren Momente Leclercs aber nicht mehr mit.

„Ich bin so aufgeregt. Ich meine, ich habe auf diesen Moment gewartet, seitdem ich ein Kind bin“, räumte Leclerc vor diesem für ihn so bedeutsamen sechsten Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) ein. Der Sauber-Pilot ist quasi ein Kind dieses Grand-Prix-Kurses. „Ich lebe auf Höhe der Start-Ziel-Linie, also nah an der Strecke.“

Der Rennsport ist Leclercs Leben. Das machte er seinem Vater schon früh klar. Hervé Leclerc war einmal selber Rennfahrer, in den 90ern in der Formel 3. Der Senior ahnte wohl schon früh, welche Kreativität die Sehnsucht nach der PS-Hatz in seinem Sohn hervorbrachte. „Ich sagte meinem Vater, dass es mir nicht gut geht, dann konnte ich die Schule ausfallen lassen und bin mit Jules auf die Kartstrecke in Brignoles“, erzählte Leclerc einmal. Jules, das war Jules Bianchi, der ehemalige Formel-1-Pilot. Auf dem Kartkurs zwischen Marseille und Nizza von dessen Vater Philippe gab der junge Leclerc erstmals Gas. Jules wurde zu einem engen Freund, einer Art Mentor. Im Oktober 2014 verunglückte Bianchi beim Großen Preis von Japan schwer, neun Monate später erlag er seinen Verletzungen. Ein Schock für Leclerc.