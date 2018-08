Lerchl ist wichtiger Teil der Torfabrik

Hüttenfeld.In dieser Saison der Fußball-Kreisliga C Bergstraße klappt es für die SG Hüttenfeld bisher wie am Schnürchen. Mit drei Siegen aus drei Spielen, 16:1 Toren und Platz eins nach dem dritten Spieltag hätte der Rundenstart für die Kicker vom Hegwald nicht besser laufen können. Sechs der Hüttenfelder Tore kann dabei Tobias Lerchl auf seinem Konto verbuchen, der bisher in jedem Ligaspiel zweimal für die Grün-Weißen getroffen hat, so auch zuletzt im Kerwe-Spiel gegen den SV Schwanheim am vergangenen Freitag, als er mit seinen Toren zum 2:0 (19.) und 3:0 (28.) die Weichen für den 7:0-Kantersieg stellte.

Rotation auch während des Spiels

„Danach ließ es sich natürlich richtig gut Kerwe feiern und wir haben in Hüttenfeld die Hütte abgerissen“, berichtet der 28-Jährige mit einem Schmunzeln. An Lerchl schätzt der neue Hüttenfelder Trainer Jury Mai aber nicht nur dessen Torgefährlichkeit. „Tobias macht nicht nur vorne seine Tore, sondern er arbeitet auch stets mit zurück und gibt auf dem Platz alles für die Mannschaft“, lobt Mai die Einstellung des derzeit besten SGH-Torschützen.

„Es bin ja nicht nur ich, der die Tore für uns schießt, Kevin Rathgeber hat auch schon fünf und wir harmonieren da vorne sehr gut miteinander, da legt der eine dem anderen auch den Ball auf. Insgesamt klappt unser Offensivspiel sehr gut, wenn ich da auch an das Zusammenspiel mit Andy Zehnbauer oder Patrick Bleiziffer denke, wobei ‘Blei´ zurzeit ja leider rotgesperrt ist“, sagt Lerchl.

Ein Schlüssel des bisherigen Erfolges ist die Variabilität der SGH. „Wir haben einen Kader von 28, 29 Mann, da setzt unser neuer Trainer auch auf Rotation und wer nicht trainiert hat, der spielt auch nicht. Rotation ist aber auch im Spiel unsere Marschroute, so wechseln wir auch im Spiel unsere Positionen, da ist dann der eine mal Mittelstürmer und der, der vorher dort war, spielt dann Links- oder Rechtsaußen, das macht uns schwer ausrechenbar“, will sich der SGH-Torjäger daher auch nicht unbedingt als Stürmer im klassischen Sinn verstanden wissen.

„Natürlich freut es einen, wenn man selbst Tore schießt, mir ist aber der Erfolg der ganzen Mannschaft wichtiger. Wenn, wie aktuell, beides zusammentrifft, dann macht es natürlich sehr großen Spaß und wenn man auf Platz eins steht, dann will man den so schnell nicht mehr hergeben“, weiß Lerchl das am Hegwald nach Rang fünf in der Saison 2016/17 und nach Platz vier in der Spielzeit 2017/18 jetzt mehr drin sein könnte.

„Dass wir zum Auftakt jetzt vielleicht nicht die schwersten Gegner hatten, mag sein, trotzdem muss man auch gegen diese Gegner erst einmal 16 Tore schießen“, rechnet Lerchl am Sonntag (13.15 Uhr) im Riedderby bei Eintracht Bürstadt II mit mehr Widerstand: „Es hat mich etwas überrascht, dass ETB II nicht so gut aus den Startlöchern gekommen ist. Zuletzt haben sie allerdings gewonnen und Selbstvertrauen gesammelt. Trotzdem wollen wir dort am Sonntag die drei Punkte mitnehmen.“

Lerchl tut sich noch etwas schwer, die Konkurrenz einzuschätzen. „Italia Bensheim und die KSG Mitlechtern II halte ich für sehr stark und der FV Biblis II ist überraschend gut in die Saison gestartet“, weiß Lerchl, dass er wohl doch noch einige Tore schießen muss, damit die SGH ganz oben bleibt.

