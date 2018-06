Anzeige

Lampertheim.Die Aussichten für den FC Waldesruh Lampertheim, erstmals in die Fußball-C-Liga aufzusteigen, haben sich drastisch verschlechtert. Das liegt an der 1:2 (1:1)-Heimniederlage, die der FCW am Donnerstagabend gegen den FC Ober-Abtsteinach II bezog.

Die erste Partie der Dreier-Relegation war von Kampf und Nervosität geprägt. Die Anfangsphase bestimmte die Waldesruh, die früh einer guten Kopfballchance durch Gideon Osabouhien kam (2.). Danach gab es viele Zweikämpfe im Mittelfeld – aber kaum Chancen.

In der 38. Minute brachte dann Nicolas Brecht den FCO II mit 1:0 in Führung. Sein überlegter Abschluss ließ Waldesruh-Keeper Angelo Schneider keine Chance. Die Antwort des FCW folgte aber prompt. Nach einem Freistoß der Gäste spielten die Lampertheimer einen blitzsauberen Konter. Auf Zuspiel von Jens Sorge lief Lars Falkenstein alleine auf das Tor der Odenwälder zu und traf zum 1:1 (41.).