Lampertheim.Auf einen direkten Abstiegsplatz können der Tabellenelfte FC Olympia Lampertheim und der Zehnte FSV Zotzenbach zwei Spieltage vor Rundenende in der Fußball-Kreisliga B zwar nicht mehr abrutschen, doch vor dem Duell am Sonntag (15.15 Uhr) im Adam-Günderoth-Stadion besteht für beide noch die Gefahr, am Saisonende auf Relegationsplatz 14 zu landen und in zwei zusätzlichen Partien um den Klassenerhalt kämpfen zu müssen.

„Wir haben vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, auf dem der FC Fürth II mit 26 Punkten steht. Da können wir uns bei zwei verbleibenden Spielen unserer Sache noch nicht sicher sein“, weiß FCO-Sportausschuss Patrick Andres um die Wichtigkeit des Heimspiels, schließlich könnten sich die Blau-Schwarzen aus der Spargelstadt mit einem Sieg dieser Sorge endgültig entledigen. Auch bei den Gästen vom FSV Zotzenbach hat Spielertrainer Christian Zeiss keine Lust auf Relegationsspiele: „Natürlich müsste schon viel zusammenkommen, damit wir angesichts von derzeit fünf Punkten Vorsprung auf Fürth II noch auf Platz 14 abrutschen, aber ganz durch sind wir eben noch nicht. Diesen Restzweifel wollen wir in Lampertheim ausräumen.“ Zeiss und seinem Team würde bereits ein Zähler zum Ligaerhalt reichen, da man den direkten Vergleich gegen den FCF II gewonnen hat.

Tipps der Trainer Patrick Andres (Sportausschuss Olympia Lampertheim): „Wie wichtig diese Partie für uns ist, haben wir unseren Spielern noch einmal klar gemacht. Wir müssen gewinnen und wir werden mit 2:1 gewinnen.“ Christian Zeiss (Spielertrainer FSV Zotzenbach): „Natürlich wäre ich schon mit einem Punkt zufrieden, aber eigentlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Ich tippe auf ein 2:1 für uns.“ and

FSV hadert mit Punktabzug

Eigentlich wären die Gäste aus dem Odenwald sogar schon auf der sicheren Seite, doch wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls bekommt der FSV einen Punkt abgezogen. „In der Tabelle ist dieser Punktabzug ja schon enthalten – und es ist natürlich schade, dass wir nicht schon durch sind. Da sieht man, welche Auswirkungen so ein Punktabzug haben kann. Unser Saisonziel einstelliger Tabellenplatz können wir aber noch schaffen“, würde Zeiss mit seinem Team gerne auf Rang neun abschließen.