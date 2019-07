Lilien erkämpfen sich 1:1

Darmstadts Trainer Dimitrios Grammozis war zufrieden mit dem Test. © dpa

Zell am Ziller.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat in einem Testspiel im österreichischen Trainingslager dem Bundesliga-Club SV Werder Bremen am Samstag ein 1:1 abgetrotzt. Die Darmstädter gingen durch Abwehrspieler Patrick Herrmann (37. Minute) in Führung. Der vom FC Schalke 04 geholte Benjamin Goller (77.) erzielte den Ausgleich für Werder. Während die Lilien bereits nach vier Minuten durch Immanuel Höhn eine gute Chance hatten, die Werder-Torhüter Jiri Pavlenka über die Latte lenkte, hatten die Hanseaten Pech, als Ludwig Augustinsson (40.) nur den Pfosten traf.

Das Spiel wurde in Dritteln zu jeweils 30 Minuten ausgetragen, um die Belastung optimal zu steuern und möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu ermöglich. Darmstadt musste auf Tim Skarke (Adduktorenprobleme) und Mathias Wittek (Oberschenkelprobleme) verzichten.

„Es war ein sehr guter Test gegen einen guten Gegner. Ich denke, dass wir viele Dinge, die wir trainiert haben, schon sehr gut umgesetzt haben. Auch mit der Intensität und der Laufbereitschaft bin ich zufrieden“, fasste Darmstadts Trainer Dimitrios Grammozis die Partie zusammen. Für beide Teams war es der letzte Test während ihrer Trainingslager in Österreich. Darmstadt startet am 28. Juli mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger SV in die Saison.

Platte meldet sich zurück

Lilien-Angreifer Felix Platte profitiert gleich mehrfach davon, dass der Fußball-Zweitligist seine Kaderplanung für die Saison bereits zu großen Teilen abgeschlossen hat. Für die Spieler sei es gut, dass sie so schon gemeinsam im Trainingslager arbeiten könnten, sagt der 23-Jährige. Dass zahlreiche junge Spieler geholt wurden, bringt ihm aber auch einen persönlichen Vorteil: „Jetzt muss ich nicht mehr die Ballsäcke schleppen oder nicht mehr bei bestimmten Trainingsformen als Erster in die Mitte, weil es Jüngere gibt“, sagte Platte mit einem Augenzwinkern.

Der U-21-Europameister von 2017 hofft, dass er – als die Jahre davor – von schweren Verletzungen verschont bleibt. Während er das Testspiel gegen Rotterdam wegen einer ausgekugelten Schulter verpasste, wurde er gegen Bremen gegen Serdar Dursun in der 61. Minute eingewechselt. dpa/red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019