Lilien gegen Werder und Feyenoord

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 bestreitet in Vorbereitung auf die kommende Saison zwei Härtetests gegen hochkarätige Gegner. Im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich treffen die Hessen am Mittwoch, 10. Juli (17 Uhr) auf den niederländischen Topclub Feyenoord Rotterdam. Am Samstag, 13. Juli (12.30 Uhr) absolviert das Team von Trainer Dimitrios Grammozis ein Testspiel über dreimal 30 Minuten gegen den Bundesligisten Werder Bremen.

„Wir haben bewusst nach Teams gesucht, die uns in einem hohen Maße fordern sollen. Dass es nun so attraktive Gegner geworden sind, freut uns natürlich sehr und dürfte auch für unsere Fans ein weiterer Anreiz sein, um uns ins Trainingslager zu begleiten“, sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann. dpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.06.2019