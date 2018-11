Lilien gehen ins Risiko

Darmstadt.Sie ist ein Relikt aus Zeiten, als Komfort in Fußball-Stadien eine untergeordnete Rolle spielte. Karge Steinstufen, errichtet auf Kriegsschutt, kein Dach, das die Zuschauer vor Regen und Schnee schützt – und trotzdem ist die Gegengerade am Böllenfalltor Kult und Garant für gute Stimmung bei den Heimspielen von Zweitligist SV Darmstadt 98. Doch ihre Tage sind gezählt. Vor kurzem wurde eine Baustellenzufahrt angelegt, und nach dem letzten Heimspiel des Jahres am 8. Dezember gegen den FC Ingolstadt wird mit dem Abriss begonnen.

Entstehen soll eine neue Tribüne nach englischem Vorbild mit Stehplätzen auf dem Unterrang und Sitzplätzen darüber – alles komplett überdacht, wie von der DFL seit Jahren gefordert. Für den Verein beginnt damit das bislang größte Kapitel des Stadionumbaus. Das ist nicht ohne Risiken – und doch hat man keine andere Wahl. „Der Stadionumbau ist grundsätzlich alternativlos, da ohne Investitionen in die Infrastruktur der SV 98 bekanntermaßen keine Lizenz für die Profiligen mehr erhalten würde“, sagt Geschäftsführer Michael Weilguny. Zudem sei das Stadion aktuell wegen des ständigen Sanierungsaufwands nicht wirtschaftlich zu betreiben.

Umbaukosten steigen

Der Rohbau des Funktionsgebäudes hinter der Haupttribüne steht inzwischen. Im Sommer soll es fertig sein. Mit den Arbeiten liegt man im Kosten- und Zeitplan. Bei der maroden Gegengerade sieht das anders aus. Eigentlich sollte bereits in der vergangenen Sommerpause mit dem Umbau begonnen werden. Doch weil Zuschüsse von Stadt und Land verwendet werden, musste der Auftrag europaweit ausgeschrieben werden. Es meldete sich nur ein Generalunternehmer: die Hellmich Unternehmensgruppe, die schon die Stadionprojekte bei Schalke oder St. Pauli umgesetzt hatte. Bei den Kosten muss Weilguny eine deutliche Steigerung einräumen. „Aufgrund der momentanen Hochkonjunkturphase im Baugewerbe belaufen sich die Kosten für den Umbau der Gegengeraden auf etwa 18,5 Millionen Euro und damit zirka vier Millionen über den ursprünglichen Berechnungen“, sagt er. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.11.2018