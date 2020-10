Lilien planen Coup in Nürnberg

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 hofft in der Montagspartie (20.30 Uhr) zum Abschluss des dritten Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg auf den ersten Saisonsieg. Die Lilien gewannen zwar in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Magdeburg, sind im Liga-Alltag aber noch nicht so richtig angekommen. „Wir spielen guten Fußball, aber das Ergebnis passt noch nicht“, sagte Trainer Markus Anfang bei der Pressekonferenz am Freitag und forderte: „Da müssen wir die Gier haben, vorne das Tor zu erzielen. Defensiv müssen wir konsequent verteidigen, so wie wir gegen Regensburg die Null gehalten haben.“ Im Max-Morlock-Stadion muss der Darmstädter Coach nicht nur auf den verletzten Mathias Wittek, sondern auch auf Victor Palsson verzichten, der zur isländischen Nationalelf reist. dpa

