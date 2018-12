Lilien stoppen Talfahrt

Darmstadt.Nach drei Niederlagen in Serie hat der SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga wieder gepunktet. Gegen Schlusslicht FC Ingolstadt spielte das Team von Trainer Dirk Schuster 1:1 (0:1). Jeweils per Foulelfmeter trafen Dario Lezcano (2. Minute) für Ingolstadt und Tobias Kempe (83.) für die Gastgeber vor 16 579 Zuschauern am Böllenfalltor. Ingolstadts Thorsten Röcher musste mit Gelb-Rot vom Platz (63.).

Schuster sprach von einem „leistungsgerechten Unentschieden“. Beide Mannschaften hätten sich nichts geschenkt. „Am Ende können wir mit dem Punkt wohl besser leben als der Gegner“, sagte er.

Für Diskussionen sorgten die beiden Strafstöße, die zu den Treffern führten. Sowohl der Kontakt von Lilien-Keeper Daniel Heuer Fernandes mit Ingolstadts Sonny Kittel als auch der Sturz von Fabian Holland, bei dem sich Kittel in der Nähe befand, waren nach Ansicht Schusters und seines Kollegen Jens Keller fragwürdig.

Strittige Elfmeter

Darmstadt musste ohne seine etatmäßige Innenverteidigung antreten: Kapitän Aytac Sulu (Gelbsperre) und Marcel Franke (Wadenverletzung) fehlten. Bereits nach 20 Sekunden machte sich das schmerzhaft bemerkbar. Weil die Zuordnung nicht stimmte, war Kittel allein vor Heuer Fernandes und kam zu Fall. Lezcano verwandelte sicher.

„Es war das dritte Ingolstädter Spiel hintereinander mit dem dritten Trainer und so war der Gegner im Vorfeld ein bisschen eine Wundertüte. Selbst hatten wir auch Probleme mit dem Personal. Dann sind wir auch noch schlecht in die Partie gekommen durch den Elfmeter, welchen wir selbst mit eingeleitet haben. Die Mannschaft hat sich weiter dagegen gestemmt, weiter an sich geglaubt und vom Gegner fast nichts mehr zugelassen. Selbst hatten wir selbst noch gute Chancen“, resümierte Schuster und ergänzte: „Wir müssen das jetzt mitnehmen für das schwere Spiel in Aue und dort wollen wir bestehen – und punktemäßig etwas mitnehmen.“

Mehlem vergibt Großchance

Erst in Überzahl wurden die Aktionen der Hessen zielstrebiger. Kempe (65. und 68.) scheiterte zunächst zweimal knapp, verwandelte dann aber den strittigen Elfmeter zum letztlich verdienten Ausgleich. Am Ende hätte der eingewechselte Marvin Mehlem sogar fast noch den Siegtreffer erzielt, doch er schoss aus acht Metern drüber.

„Wenn Marvin am Ende das Tor macht, sprechen wir am Ende alle von einem sehr guten Spiel mit einem optimalen Ausgang. Leider ist der zweite Treffer nicht gelungen. Wir schauen auf uns, hatten heute gute Ideen mit dem Ball und haben uns Optionen geschaffen. So müssen wir weiter machen, auch wenn wir noch Arbeit vor uns haben“, sagte Heuer Fernandez. dpa/red

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018