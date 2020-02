Lilien vermissen „Gefühl des Sieges“

Darmstadt.Nach fünf Remis in Serie will Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 im Auswärtsspiel bei Schlusslicht Dynamo Dresden endlich wieder gewinnen. Natürlich hätten die Unentschieden dem Team eine niederlagenfreie Zeit beschert, sagte Trainer Dimitrios Grammozis. „Aber auf der anderen Seite lassen sie das Gefühl des Sieges vermissen.“ Die Mannschaft brauche einen Erfolg, weil sie Woche für Woche alles aus sich heraushole. „Wir wollen dieses Gefühl so schnell wie möglich zurückbekommen.“

In der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) treffen die beiden Teams mit den wenigsten Treffern in der Liga aufeinander. Bei den Lilien, derzeit Tabellenelfter, fehlt Offensivspieler Marvin Mehlem wegen der fünften Gelben Karte. Er könnte durch den Südkoreaner Seung-ho Paik, Fabian Schnellhardt oder Marcel Heller ersetzt werden. Eine weitere Option ist Felix Platte. lhe

