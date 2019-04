Lilien weiter geschwächt

Darmstadt.Vor dem wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt beim 1. FC Magdeburg plagen Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 Personalsorgen. Wegen eines hartnäckigen Infekts droht Mittelfeldmann Marvin Mehlem weiter auszufallen, wie Trainer Dimitrios Grammozis erklärte. Sicher fehlen werden in der Partie am Samstag (13 Uhr) Mittelfeldspieler Yannick Stark (Gelbsperre) und Innenverteidiger Marcel Franke, dem ein Bluterguss operativ entfernt werden musste. Von den Langzeitverletzten absolviert Felix Platte mittlerweile wieder erste Einheiten auf dem Platz, Slobodan Medojevic befindet sich noch in der Reha.

Das Spiel gegen den Tabellen-16. Magdeburg werde „auf jeden Fall sehr, sehr interessant“, formulierte es Grammozis. Das liege an der tabellarischen Konstellation und daran, dass Magdeburg nach dem 2:1 beim Hamburger SV wieder Blut geleckt habe. Betrug der Punkteabstand der Lilien auf den Relegationsplatz vor dem vergangenen Spieltag noch komfortable neun Zähler, könnten die Magdeburger im Falle eines Sieges auf drei Punkte an die Lilien heranrücken.

„Wir haben es selbst in der Hand“, sagte Grammozis. Er habe Vertrauen in die Qualität und die Mentalität seiner Mannschaft. Mit Blick auf die erwartete hitzige Atmosphäre in Magdeburg erklärte der Coach, genau für solche Partien seien seine Spieler Fußballer geworden. „Das muss uns eigentlich Spaß machen“, sagte er. dpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.04.2019