Link rüttelt FVB wach

Anzeige

ried.Auch in diesem Jahr wird in der Kreisliga A das eigentlich spielfreie Osterwochenende für Nachholtermine ausgefallener Fußballpartien genutzt. Bereits heute Abend empfängt der FV Biblis den VfB Lampertheim zum Derby (19.30 Uhr), am Samstag (15 Uhr) treten die Lampertheimer Azzurri beim SV Unter-Flockenbach II an und die SG Nordheim/Wattenheim gastiert beim FSV Rimbach.

FV Biblis – VfB Lampertheim

Wenn der FVB heute Abend im Stadion an der Pfaffenau im Derby auf den VfB Lampertheim trifft, hofft Biblis-Coach Roman Link auf eine bessere Vorstellung seiner Mannschaft als zuletzt: „Wir müssen von der ersten Minute an konzentriert und wach sein.“ An das Hinspiel wird Link nicht gerne erinnert, damals verloren die Bibliser mit 2:4: „Vor allem in der ersten Halbzeit sind wir da nicht ins Spiel gekommen, der VfB hat uns in der ersten Hälfte richtig überrollt, das wollen wir diesmal verhindern. Unser Ziel muss sein, die gefährliche Offensive des VfB nicht in die Gänge kommen zu lassen. Wir wissen ja aus der Vergangenheit ganz gut, dass der VfB mit viel Tempo spielt, ein starkes Pressing hat und enorm torgefährlich sein kann.“

Aber auch bei den Lampertheimern hofft man auf Zählbares im Derby. Am vergangenen Sonntag holte der VfB beim Unentschieden gegen den SV Unter-Flockenbach II den ersten Punkt des Jahres, in Biblis soll nun der erste Sieg nachgelegt werden. „Wir müssen an die Leistung vom Sonntag anknüpfen. Insgesamt war ich mit meiner Mannschaft zufrieden, wir waren bemühter und lauffreudiger als in den Spielen zuvor. Diesen Schwung müssen wir jetzt mitnehmen und in Biblis gewinnen“, sagt VfB-Trainer Stefan Svrga.