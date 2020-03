Link trotz vergebener Drei-Tore-Führung zufrieden

Ried.Zwölf Tore hat es am Sonntag in den beiden C-Liga-Partien mit Ried-Beteiligung gegeben. Zwölf Tore, die sich mathematisch gerecht auf die vier Kontrahenten verteilen. Der FV Biblis II kam in seinem Heimspiel gegen den VfL Birkenau II nach einem 3:0 zur Pause nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Ein 3:3 nach 0:2-Rückstand erreichte Eintracht Bürstadt II bei der FSG Bensheim.

FV Biblis II – Birkenau II 3:3

Auch wenn seine Elf im zweiten Durchgang einen 3:0-Vorsprung verspielte: Von zwei verlorenen Punkten wollte FVB-II-Spielertrainer Roman Link nicht sprechen. „Wir haben einen Punkt mehr. Den hätten wir vor dem Spiel auf jeden Fall mitgenommen“, sprach der 31-Jährige von einem „verdienten 3:3“ nach 90 Minuten. „Die erste Halbzeit sah wirklich gut aus. Da haben wir unsere Chancen genutzt und auch in der Höhe verdient geführt, während Birkenau II kaum Möglichkeiten hatte“, meinte Link.

Zwei Treffer von Patrick Wagner zum 1:0 (6.) und 3:0 (31.) sowie das 2:0 durch Daniel Mengesteab (18.) ließen die FVB-Reserve vor 30 Zuschauern zunächst jubeln. Die zweiten 45 Minuten beschrieb Link wie folgt: „Wir sind nur hinterhergerannt. Die Birkenauer waren sehr konsequent vor dem Tor und hatten den Willen, das Ding herumzureißen. Wir waren darauf gefasst, aber schwer in der Lage, sie zu stoppen. Dass Jonas Drolshagen verletzt raus musste, war ein zusätzlicher Nackenschlag für uns.“ Philipp Wolk läutete die Aufholjagd des VfL II ein (65.), Doppelpacker Mathias Sachs machte sie perfekt (82./87.). Biblis II ist jetzt nur noch zwei Punkte vom FC Fürth II auf Relegationsplatz 13 entfernt. Die Fürther Reserve verlor mit 3:7 bei der KSG Mitlechtern II, die auf 18 Zähler davonzog.

FSG Bens. – Et. Bürstadt II 3:3

Robin Krieger (25.) und Ehsan Mohammadi (44.) sicherten der FSG eine 2:0-Halbzeitführung. „Wir hätten vor der Pause drei weitere Tore nachlegen und das Spiel abschließen müssen“, ärgerte sich Bensheims Trainer Volker Pitz.

Nach dem Seitenwechsel kam die Eintracht-Reserve zurück. Daniel Patti verwandelte einen umstrittenen Foulelfmeter (53.), Hakan Yazici glich nach schöner Kombination zum 2:2 aus (70.). Ein Fernschuss von Mergim Dzackaj bedeutete das 3:2 für Bürstadt II (80.), doch per Volleyschuss traf Jean-Luca Knaup zum 3:3-Endstand (90.+1). Für die Eintracht-Reserve, Fünfter mit 35 Zählern, war es der erste Punktverlust seit dem 20. Oktober. Das Team von Trainer Attila Jambor war mit einer Serie von sechs Siegen in die Winterpause gegangen. cpa

