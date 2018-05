Anzeige

Ried.Am vorletzten Spieltag ist die Meisterschaft in der Kreisliga A entschieden. Durch einen 3:2-Sieg über den FV Biblis sicherte sich der SC Olympia Lorsch den Titel und spielt in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga. Während die Lampertheimer Azzurri ihr Spiel beim SV Lörzenbach mit 1:2 verloren, besiegte die SG Nordheim/Wattenheim den SSV Reichenbach mit 5:1. Auch der VfB Lampertheim durfte über drei Punkte jubeln, die Spargelstädter besiegten den TSV Reichenbach mit 4:1.

SC Olympia Lorsch – FV Biblis 3:2

„Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen. Alles in allem muss man aber sagen, dass unser Sieg nicht unverdient war. Wir hatten insgesamt mehr Chancen“, resümierte Stefan Vogel vom Lorscher Spielausschuss nach dem Heimsieg gegen die Bibliser.

Für die SC-Führung sorgte Daniel Geiss, der nach schneller Mittelfeldüberbrückung allein vor FVB-Keeper Felix Heiligenthal auftauchte und im Nachschuss netzte (6.). Die Bibliser kamen aber zurück. Nach einem Zuspiel von Markus Gölz glich Dennis Worschech zum 1:1 aus (26.). In der umkämpften Begegnung hatten die Lorscher jedoch mehr Glück. Hasan-Ali Serdar erzielte zunächst die 2:1-Führung (42.), in der zweiten Halbzeit erhöhte Serdar dann auf 3:1 (67.). Kurz vor dem Spielende traf Dennis Wojtaszek zum 3:2-Endtand (90.). In der Nachspielzeit wurde den Lorschern sogar noch einen Foulelfmeter zugesprochen, den der gefoulte Jasmin Huseinovic jedoch neben das Tor setzte (90.+1).