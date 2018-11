Lukas Paul ist ein Fußball-Held

Bergstraße.Die Kür des Ehrenamtssiegers ist einer der liebsten Aufgaben, die Jörg Ballweg, der Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Bergstraße, im Laufe eines Arbeitsjahres zu erledigen hat. Diesmal hatte Ballweg die Qual der Wahl: Zwölf Vereine nominierten Kandidaten mit besonderen Leistungen für den Ehrenamtspreis 2018. Diesen erhält nun Franz-Josef Bürner vom SV Mörlenbach. In der Kategorie „Junges Ehrenamt – Fußballhelden 2018“ setzte sich Lukas Paul von der Bürstädter Eintracht gegen zwei weitere Kandidaten durch.

Lukas Paul übernahm mit 14 Jahren seine erste Fußballmannschaft als Trainer – und ist seitdem Woche für Woche mit jungen Kickern auf dem Sportplatz zu finden. Der 20-Jährige, der selbst nicht mehr aktiv Fußball spielt, hatte mit der Betreuung einer Bambinimannschaft begonnen, derzeit trainiert er die D II des Jugendfördervereins Bürstadt, dem auch die Eintracht angehört. Lukas Paul wird Ende Mai 2019 mit allen anderen hessischen Kreissiegern eine einwöchige Bildungsreise nach Barcelona antreten.

Franz-Josef Bürner ist seit zwei Jahrzehnten im Spielausschuss des Odenwälder Vereins tätig, und nicht nur das: Der selbstständige Handwerker übernimmt, so schreibt der SVM, federführend alle Aufgaben rund um den Platzaufbau inklusive Wartung und Reparatur von technischen Anlagen. „An der Kerwe geht da so weit, dass er seinen Laden für vier Tage schließt, um den Auf- und Abbau zu organisieren“, lobte der Vereins-Ehrenamtsbeauftragte Michael Laier. all

