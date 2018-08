Anzeige

Bobstadt/Hofheim.„Das ist mir in einem Pflichtspiel auch noch nicht passiert“, gerät der Kapitän des Kreisoberligisten FV Hofheim Marcel Mackemull ins Staunen, wenn er an seinen Fünferpack beim 7:0 (4:0)-Heimsieg gegen die TSV Auerbach denkt. „Ich hoffe, dass mein Trainer Oliver Schader das jetzt nicht in jedem Spiel von mir verlangt“, sagt der 22-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Mich gegen Auerbach in den Sturm zu stellen, war wohl nicht die schlechteste Maßnahme“, hatte Mackemull zwar auf einen guten Auftakt für das neu formierte FVH-Team gehofft, dass es ein Kantersieg werden würde, hatte aber auch der Lehramtsstudent nicht erwartet.

Dass sich der Spielführer der Blau-Weißen aus Hofheim mit dem Toreschießen auskennt, zeigt ein Blick auf die vergangene Saison in der Kreisoberliga Bergstraße, als er 22 Treffer für sich verbuchte. Auf die ersten Tore in der Saison 2018/19 musste der Bobstädter nicht lange warten, der gegen die Gäste aus Bensheim-Auerbach schon nach fünf Minuten das 1:0 markierte. Nur zwei Minuten später erhöhte Mackemull auf 2:0 und in der 33. Minute stand der lupenreine Hattrick für den Kapitän fest. Damit war es in den ersten 45 Minuten aber noch nicht genug, per Strafstoß stellte Mackemull den 4:0-Pausenstand her. In Hälfte zwei legte der 22-Jährige in der 52. Minute noch das 5:0 nach.

Marcel Mackemull Zur Welt kam Marcel Mackemull am 22. Mai 1996 in Mannheim, er lebt in Bobstadt. Mackemull studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt auf Lehramt Gymnasium Sport und Englisch. Bis zur D-Jugend spielte er beim SV Bobstadt, bevor es zu den D-Junioren des VfR Mannheim ging. Die weiteren Jugendstationen hießen SV Waldhof (B-Jugend) und FC 07 Bensheim (A-Jugend), 2015 schloss er sich den Herren des FV Hofheim an. and

Demut gelernt

„In diesem Spiel ist es wirklich gut für mich gelaufen, aber ich muss sagen, dass unsere ganze Mannschaft richtig gut gespielt hat. Wir haben Auerbach nie ins Spiel kommen lassen und wenn wir alle unsere Chancen nutzen, dann geht das sogar noch höher aus“, neigt der Kapitän der Hofheimer trotzdem nicht dazu, den deutlichen Sieg im ersten Saisonspiel überzubewerten.