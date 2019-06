Männer-Duo bereit für Heim-WM

Ostrau.Das Hamburger Duo Julius Thole und Clemens Wickler wird immer mehr zum Hoffnungsträger für die Heim-WM der deutschen Beach-Volleyballer. Die Damen sind dagegen von ihrer Weltmeisterschafts-Form noch ein großes Stück entfernt. Das Nationalteam Thole/Wickler kehrt mit einem guten fünften Platz vom Welttour-Turnier in Tschechien zurück. „Ein Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sein können. Schließlich haben wir nicht gegen irgendjemanden verloren“, kommentierten die deutschen Meister ihr Abschneiden.

Im Viertelfinale unterlag das beste deutsche Männer-Duo den Weltranglisten-Ersten Anders Mol und Christian Sorum mit 0:2 (18:21, 17:21), lieferte den Norwegern aber heftigen Widerstand. „Ein Athlet lernt wenig aus seinen Siegen, aber unglaublich viel aus solchen Niederlagen“, übermittelten Thole/Wickler aus Ostrau. In der Weltrangliste stehen sie derzeit auf Rang elf, bei der WM ab 28. Juni in Hamburg wollen sie in Topform sein.

Die deutschen Frauen-Nationalteams schwächelten in Tschechien. Für alle vier Duos war schon nach der Gruppenphase Schluss. Knapp vier Wochen vor dem Saisonhöhepunkt fehlt auch Olympiasiegerin und WM-Titelverteidigerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch weiter Form und Stabilität. Das Hamburger Duo musste sich aufgrund mangelnder Weltranglisten-Punkte in Tschechien sogar durch die Qualifikation kämpfen, schaffte das zwar, unterlag aber in der Gruppe zweimal. dpa

