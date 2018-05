Mai und Nur übernehmen

Anzeige

Ried.Die SG Hüttenfeld hat ihr letztes Heimspiel der Saison in der Fußball-C-Liga klar gewonnen – und einen Nachfolger für Trainer Marco Falkenstein gefunden. Jury Mai wird ab Sommer bei der SGH an der Seitenlinie stehen. Beim Hüttenfelder 5:0 (1:0)-Kantererfolg über den SV Schwanheim machte sich Mai einen ersten Eindruck von seiner neuen Truppe. Auch die Reserve der Bürstädter Eintracht, die über Pfingsten spielfrei war, kann einen neuen Übungsleiter präsentieren. Der frühere Eintracht-Spieler Amir Nur (Bild), zurzeit noch als B-Jugend-Coach beim TSV/Amicitia Viernheim aktiv, wird auf Michael Herzberger folgen.

Die übrigen Ried-Teams kassierten Klatschen. Die SG Riedrode II verlor mit 1:5 (1:2) beim TSV Gras-Ellenbach, Birlikspor Biblis unterlag dem SV Zwingenberg zu Hause mit 1:4 (1:1). Für den FV Biblis II setzte es bei der SG Gronau eine 1:12 (1:4)-Packung.

SG Hüttenfeld – Schwanheim 5:0

Tobias Lerchl gelang ein Doppelpack (38./62.), dem eingewechselten Ibrahim Kanaou glückte gar ein lupenreiner Hattrick (64./75./77.). Routinier Sebastian Dieckmann setzte in seinem letzten Spiel einen Strafstoß über das Tor (55.). „Der Sieg war nie gefährdet“, erklärte der scheidende SGH-Trainer Marco Falkenstein, der Spielausschusschef Werner Gleißner bei der Wahl seines Nachfolgers unterstützte. „Jury Mai war der Kandidat, der am positivsten reagiert hat. Wir hatten am Samstag ein souveränes Gespräch, das hat den Ausschlag gegeben“, sagte Falkenstein über den 50-Jährigen, den er aus seiner Zeit beim TV Lampertheim kennt. Beim TVL trainierte Mai unter anderem die A-Jugend und die zweite Mannschaft. Als Co-Trainer bleibt Rick Rodriguez der SGH erhalten.