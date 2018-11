Marc Milano zahlt Lehrgeld

Odivelas.Marc Milano (Bild) vom 1. Judo-Club Bürstadt ist bei den Weltmeisterschaften der blinden und sehgeschädigten Judoka im portugiesischen Odivelas bei der Medaillenvergabe leer ausgegangen. In der Gewichtsklasse -90 kg kämpfte der 20-jährige Lehramtsstudent nach seiner Auftaktniederlage in der Trostrunde weiter und verlor gegen den Chinesen Li Yanchen. Damit schied Marc ohne Platzierung bei dieser WM aus. Die Teilnehmerzahl von 268 Athletinnen und Athleten aus 42 Ländern bedeutete einen neuen Rekord bei diesen Titelkämpfen.

Milano belegt derzeit den 17. Platz der IBSA-Weltrangliste und ist damit der beste Deutsche in der Gewichtsklasse bis 90 kg. Beim World-Cup in Atyrau (Kasachstan) belegte Milano zuletzt den fünften Platz mit dem großen Ziel, sich für die Paralympics in Tokio zu qualifizieren. jako

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018