Marcel Daniel will Spaß am Fußball haben

Vor diesem Hintergrund kam auch eine Rückkehr zum Gruppenligaaufsteiger Eintracht Bürstadt für ihn nicht in Betracht. „Ich habe in der Jugend von Eintracht Bürstadt angefangen und vor meinem Wechsel nach Alsbach dort fünf Jahre in der ersten Mannschaft gespielt. Es war mir schon damals klar, dass in der Mannschaft mehr Potenzial steckt, als nur in der A-Liga zu spielen. Aber was dort in den letzten Jahren geschehen ist, ist schon enorm“, hat Daniel die Grün-Weißen nicht aus den Augen verloren.

„Ich bin vor eineinhalb Jahren von Bürstadt nach Bobstadt gezogen, das hat aber nichts damit zu tun dass ich jetzt zur FSG Riedrode gewechselt bin“, weiß Daniel, dass FSG-Coach Duro Bozanovic ebenfalls in Bobstadt wohnt. „Duro hat mich allerdings davon überzeugt beim Projekt FSG Riedrode mit dabei zu sein. Ich will Spaß am Fußball haben und es macht mir hier Spaß. Man spürt, dass hier etwas zusammenwächst“, fühlt sich Daniel in Riedrode gut aufgehoben.

