Marvin Dienst macht gute Miene zum bösen Spiel

Hockenheim.So hatte sich Marvin Dienst (Bild) den Auftakt seines Heimrennens nicht vorgestellt. Statt auf der Traditionsstrecke in den freien Trainings die letzten Feinabstimmungen an dem Mercedes-AMG GT3 vorzunehmen, wurde die Geduld des Lampertheimers auf eine harte Probe gestellt.

„Wir hatten technische Probleme, so dass wir nur einmal rausfahren konnten, während die Konkurrenz die letzten zwei Tage voll genutzt hat“, erläuterte der 23-jährige Pilot des Schütz-Rennstalls aus Bobenheim-Roxheim. Neben Jens Klingmann aus Leimen im BMW, war auch David Jahn (Speyer) im Porsche unterwegs.

Dass das Nachmittagstraining auf Rang neun beendet wurde, war für Dienst nur ein schwacher Trost. „Wir waren auf neuen Reifen unterwegs, die anderen haben wohl gebrauchte aufgezogen“, sagte der Südhesse. Insofern seien die Ergebnisse kaum miteinander vergleichbar. Immerhin musste Dienst nicht die ganze Zeit untätig rumsitzen, der Routinier, 2015 Sieger der ADAC Formel 4, 2017 FIA-Langstrecken-Vizeweltmeister, jagte noch in einem anderen Auto über den Asphalt: in einem Mercedes-AMG GT4 in der „kleineren“ Rennserie.

Dennoch, die Laune bei Dienst war nicht die Beste. „Natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau, denn andere haben nicht das Glück in zwei Serien zu starten“, erklärte er, um sofort anzufügen: „Ich will immer meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und mich in beiden Serien optimal präsentieren.“

Dass der Lampertheimer erst vor einer Woche in einem Porsche Cayman 718 GT4 auf dem Nürburgring unterwegs war und mit dem Boliden mit der neuartigen Steer-by-Wire-Technologie (keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe) immerhin Zwölfter wurde, zählte nicht. „So lange ich nicht als Sieger auf dem Podium stehe, werde ich immer etwas zu meckern haben“, gestand Dienst und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Das war schon okay.“

Wegen der technischen Schwierigkeiten jetzt im GT Masters, ist der 23-Jährige mit Prognosen zurückhaltend. „In dieser Serie muss man jeden Fehler extrem teuer bezahlen“, so Dienst.

Klingmann ohne große Chancen

Da pflichtete ihm Klingmann bei. Der BMW-Werksfahrer kam im M6 GT3 im freien Training nur 28. „Der Hockenheimring war für uns schon immer ein schwieriges Pflaster. Immerhin haben wir jetzt drei Autos am Start. Aber wir sind, was die Updates angeht, am Limit“, rechnet sich der 30-Jährige für die beiden Läufe nicht viel aus. Die Piloten bedauern es, dass bei ihren Heimrennen keine Zuschauer zugelassen sind. „Ausgerechnet in unserer Serie, bei der die Fans sonst so nah dran sein können“, erklärte Dienst. (Bild: jako)

