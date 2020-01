Mazda von Joest Racing bei den 24 Stunden von Daytona Zweiter

Daytona.Der Mazda von Joest Racing mit Oliver Jarvis, Tristan Nunez und Olivier Pla hat bei den 24 Stunden von Daytona den zweiten Platz geholt. Der Bolide mit der Startnummer 77 des Teams aus Wald-Michelbach war von der Pole Position gestartet, musste sich aber einem Cadillac geschlagen geben. Renger van der Zande, Ryan Briscoe, Scott Dixon und Kamui Kobayashi stellten einen neuen Distanzrekord auf. 833 Runden oder 4798,08 Kilometer und damit 25 Runden mehr als die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2018 brannte das Team Wayne Taylor Racing auf den Asphalt.

Der zweite Mazda mit der Startnummer 55 sorgte für die hitzigste Szene des Rennens: Bereits nach vier Stunden setzte Harry Tincknell zu einem mehr als waghalsigen Überholmanöver an, der Penske-Acura #7 (R. Taylor/Castroneves/Rossi) war der Leittragende, er landete in den Reifenstapeln. Der Mazda hatte erhebliche Schäden, doch Tincknell, Jonathan Bomarito und Indy-500-Sieger Ryan Hunter-Reay wurden dennoch schlussendlich Sechste.

Für das Team Joest ist es bereits die dritte Saion als Partner von Mazda. Zuvor hatten die Odenwälder ihre reichhaltige Erfahrung bei Porsche und Audi eingebracht und mehrfach den Klassiker in Le Mans gewonnen. Im vergangenen Jahr gelangen dem Team drei Siege in Folge, mehrere Pole-Positions und neue Rundenrekorde. „So erfolgreich wie in der vergangenen Saison war Mazda in der IMSA noch nie“, sagte Ralf Jüttner, Geschäftsführer von Joest Racing. jako

© Südhessen Morgen, Montag, 27.01.2020