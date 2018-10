Mehr Leidenschaft gefordert

Lampertheim.„Mit mehr Feuer und Elan“, so Trainer Achim Schmied, wollen die Handballer des TV Lampertheim heute Abend (20 Uhr) im Bezirksoberliga-Auswärtsspiel bei der SG Arheilgen antreten. „Wir haben einiges gutzumachen, wollen direkt wieder aufstehen“, erklärt Schmied, der in dieser Woche grippekrank das Bett hütete, mit Blick auf die bittere 24:36-Derbyniederlage beim TV Groß-Rohrheim am vergangenen Wochenende. „Das hat schon wehgetan“, gibt er zu, ist sich aber auch sicher: „Wir haben daraus gelernt.“

Mischler fehlt

Unter der Woche übernahm Zweitmannschaftstrainer Stefan Diesterweg die Leitung des Trainings und hat eine konzentriert arbeitende Mannschaft erlebt. „Jeder will zeigen, dass er es besser kann“, ist Schmied überzeugt, der beim Spiel wieder auf der Bank Platz nehmen will. Ob er dabei auf den sich ebenfalls mit einer hartnäckigen Erkältung herumplagenden Leistungsträger Michael Redig bauen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Definitiv fehlen wird Marvin Mischler, der im Urlaub weilt.

Das Leistungsniveau der SG Arheilgen kann Schmied noch nicht so recht einschätzen: „Das ist eine der wenigen Mannschaften, die ich bislang noch nicht beobachten konnte“, erklärt er. Und auch die bisherigen Ergebnisse lassen noch keinen richtigen Schluss zu, wo der Gegner in dieser Runde steht. „Sie hatten einige Abgänge und sind mit bislang 5:5 Punkten eher mäßig gestartet. Aber unterschätzen darf man sie auf gar keinen Fall“, warnt Schmied, der auch an die vergangene Spielzeit erinnert: „Da ist Arheilgen schwach gestartet und hat dann eine überragende Rückrunde hingelegt.“

Dass die Niederlage aus Groß-Rohrheim nachwirken könnte, davon geht der erfahrene Coach nicht aus: „Ich erwarte eher eine positive Reaktion. Wir werden jetzt wegen eines Spiels nicht anfangen, unser ganzes Konzept über den Haufen zu werfen. Wichtig wird sein, dass wir wieder mit einer anderen Einstellung an die Sache ran gehen“, hat Schmied beobachtet, dass im Derby die Gastgeber „mehr Siegeswillen“ zeigten. „Aber wir haben in dieser Runde beispielsweise bei unserem Sieg in Bonsweiher auch schon gezeigt, dass wir fighten können – das müssen wir jetzt aber Woche für Woche zeigen. Und dann bin ich zuversichtlich. Dann werden wir in Arheilgen gewinnen und auch in den nächsten Wochen fleißig Punkte sammeln.“

Verlieren verboten

Verlieren ist für die Spargelstädter in Arheilgen ohnehin verboten: Sie wollen ihr Punktekonto von aktuell 6:4 Zählern weiter ausbauen und den Anschluss an das vordere Drittel halten. Würden sie verlieren, droht vorerst das Abrutschen ins Niemandsland der Tabelle. „Und das ist sicherlich nicht unser Anspruch“, unterstreicht Achim Schmied. me

