Mehr Stabilität in der Abwehr

Anzeige

Konkurrenzdruck im Training

Außerdem werden künftig Marius Barth und Marvin Weiland, die gemeinsam mit Marcel Sauer vom VfR Bürstadt kamen, das Mittelfeld variabler machen. Der Angriff erhält durch Shepejtim Jakupi von der Bürstädter Eintracht Unterstützung. „Insgesamt konnten wir mit den neuen Spielern unseren Kader verbreitern und gehen gut gerüstet in die neue Runde. Man hat gemerkt, dass durch die Neuen der Konkurrenzdruck stärker geworden ist und im Training richtig Zug in die Mannschaft gekommen ist“, sagt Link. „Ruven Kronauer etwa sorgt für Ruhe in der Abwehr und auch Marius Barth will es wissen. Wenn wir so wie in der Vorbereitung weiter arbeiten, haben wir eine richtig gute Truppe. Mit den Ergebnissen in der Vorbereitung bin ich jedenfalls zufrieden.“ Von den neun bereits absolvierten Testspielen gewannen die Bibliser sechs. Lediglich gegen die Kreisoberligisten FSG Riedrode und Olympia Lorsch, sowie Viktoria Griesheim II aus der Kreisliga A Darmstadt verlor die Link-Elf. Dafür siegte der FVB in der ersten Kreispokal-Runde in Hüttenfeld mit 2:1.

Allerdings weiß auch Link, dass die beste Vorbereitung am ersten Spieltag hinfällig sein kann, die anderen A-Ligisten in der spielfreien Zeit nicht geschlafen haben und die Liga wohl noch ausgeglichener wird. Zum Favoritenkreis zählt der Coach neben der SG Unter-Abtsteinach, dem SV Lörzenbach und dem SSV Reichenbach auch Aufsteiger VfR Fehlheim II: „Die Aufsteiger haben in den letzten Jahren ja immer eine gute Rolle gespielt und bei den Fehlheimern ist immer auch die Frage, ob sie Spieler aus der ersten Mannschaft abstellen.“

Am kommenden Sonntag (ab 15 Uhr) steht für die Bibliser das letzte Vorbereitungsspiel an. Dabei empfängt der FVB den Verbandsligisten FC 07 Bensheim im Stadion an der Pfaffenaue.

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.07.2018