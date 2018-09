Meister eine Nummer zu groß für Lampertheim

Eppelheim.Da gab es nichts zu holen für die Kegler der SG Lampertheim in der Eppelheimer Classic Arena. Trotz einer neuen persönlichen Bestleistung von Steffen Back konnten die Spargelstädter beim amtierenden deutschen Meister VKC Eppelheim nur 100 Wurf mithalten.

Zu Beginn gingen für Lampertheim Bernd und Kevin Günderoth sowie Back auf die Bahnen und legten gleich mächtig los. Back eröffnete mit 275 Holz und wurde von der Günderothschen Seite entsprechend unterstützt (247/242). Nach diesem Durchgang waren die Lampertheimer mit 35 Zählern in Front.

Wie in einem Rausch

Back spielte sich an diesem Abend in einen wahren Rausch und ließ drei beeindruckende Durchgänge folgen (245/253/283). Am Ende stand eine hervorragende neue Bestleistung mit 1056 Holz, auf der sich für die zukünftigen Aufgaben aufbauen lässt. Allerdings musste er trotz dieser Leistung noch 24 Holz gegen den besten Eppelheimer Daniel Aubelj (1080) abgeben.

Bernd Günderoth erspielte sich mit vier gleichstarken Durchgängen gewohnt gute 969 Holz, doch auch er gab gegen Eppelheims Gunter Dittkuhn (1034) 65 Zähler ab. Kevin Günderoths 959 Holz hören sich trotz seiner schwachen dritten Bahn ebenfalls ordentlich an, doch wäre ein Ergebnis nahe der 1000 ebenfalls möglich gewesen. So ließ er gegen Jürgen Catharius (1009) 58 Holz liegen. Mit 148 Holz Rückstand ging das Schlusstrio auf die Bahnen.

Am Samstag gegen Aschaffenburg

Patrik Strech fand an diesem Abend überhaupt kein Mittel auf den anspruchsvollen Bahnen. Am Ende erkämpfte er sich 892 Holz und gab gegen Tobias Lacher (1002) 116 Zähler ab. Auch Niklas Schulz musste für seine 941 Zähler mächtig kämpfen. Jan Jacobsen (1023) nahm ihm weitere 82 Zähler ab. Ralf Schmitt präsentierte mit seinen 955 Holz eine ordentliche Leistung, kommt momentan aber nicht ganz an die Vorjahresform heran. Marko Bühler (1056) nahm ihm 101 Zähler ab. Somit stand am Ende eine erwartete 5764:6210 Niederlage, die um einiges zu hoch ausfiel.

Jetzt brauchen die SG-Akteure wieder die Lockerheit der Vorsaison, damit am Samstag im Heimspiel gegen Aschaffenburg die ersten Punkte geholt werden können. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018