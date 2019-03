Meister-Hilfe für Groß-Rohrheim?

Lampertheim.Eine reizvolle Aufgabe wartet morgen ab 18 Uhr auf die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim. Das Team von Trainer Achim Schmied muss beim Tabellenzweiten HSG Langen seine Visitenkarte abgeben und könnte mit einem Auswärtscoup nicht nur selbst wieder auf Rang vier klettern, sondern gleichzeitig das Tor für den Ried-Rivalen TV Groß-Rohrheim zur Meisterschaft weit aufstoßen. „Das ist zwar nicht unser vorrangiges Ziel – wir spielen erstmal für uns –, aber wenn es so kommt, sei’s drum“, so Schmied, der mit einem Schmunzeln nachschiebt: „Ein Angebot in Form von Getränken kam aus Groß-Rohrheim bisher nicht, kann ja aber noch werden.“

Dass Lampertheim gegen Langen bestehen kann, das zeigte sich schon im Hinspiel: In eigener Halle siegte der TVL mit 25:24. „Aber auswärts wird das natürlich ungleich schwerer. Doch dieser Gegner liegt uns und wir werden alles probieren“, unterstreicht Schmied die Ambitionen, dem Titelkandidaten erneut ein Bein zu stellen: „Wir fahren dorthin, um zu punkten.“

Schmied optimistisch

Fehlen werden bei den Spargelstädtern neben dem langzeitverletzten Marvin Mischler diesmal Finn Emmerich, der noch an einer Handgelenkverletzung laboriert, und die beiden privat verhinderten Dennis Strubel und Michael Redig. Dennoch hat Achim Schmied einen kompletten Kader zur Verfügung, muss sogar ein, zwei Spieler pausieren lassen. „Dadurch, dass nun die A-Jugendlichen dabei sind, sind wir in der Breite gut aufgestellt“, freut sich der TVL-Coach, zumal die jungen Akteure bei ihren bisherigen Einsätzen sehr gute Leistungen ablieferten. „Das lässt sich sehr gut an.“, findet Schmied.

In Langen will der erfahrene Trainer vor allem eine stabile Deckung stellen: „Wir müssen das Rückraumspiel der HSG in den Griff bekommen, in erster Linie von der Mitte auf die rechte Seite hin“, kennt er die Stärken der Gastgeber bestens. „Wenn es uns gelingt, die beiden Rückraumspieler Dennis Oldenburg und Moritz Kaufmann halbwegs aus der Partie zu nehmen, dann wäre das schon die halbe Miete. Aber dazu muss alles passen. Favorit sind wir in diesem Spiel ganz sicher nicht.“ me

