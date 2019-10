Meister Wolfsburg Nummer zu groß

Frankfurt.Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben auch das siebte Saisonspiel gewonnen und bleiben an der Tabellenspitze der Bundesliga. Der Meister setzte sich am Sonntag beim 1.FFC Frankfurt souverän mit 3:0 (2:0) durch. Fridolina Rolfö brachte die Wölfinnen, bei denen Nationalspielerin Alexandra Popp in der 32. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, in Führung (38.). Top-Torjägerin Pernille Harder (42.) und Frankfurts Sophia Kleinherne mit einem Eigentor (53.) sorgten für den Endstand.

Mit 21 Punkten steht das Team von Trainer Stephan Lerch drei Zähler vor der TSG Hoffenheim, die bereits am Freitag mit 3:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen gewonnen hatte. Verfolger des Spitzenduos bleiben der FC Bayern München und die SGS Essen (jeweils 15 Punkte). dpa

© Südhessen Morgen, Montag, 21.10.2019