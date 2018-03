Anzeige

Bergstrasse.Halbfinale und Endspiel des Kreispokals 2017/18 sind noch nicht gespielt, da beschäftigt sich Kreisfußballwart Reiner Held aus Bürstadt schon mit der nächsten Runde. Seitdem die Krombacher Brauerei den Wettbewerb sponsert, ist die Beteiligung nach oben geschnellt. Im laufenden Wettbewerb beteiligten sich 61 von 66 Bergsträßer Vereinen. „Damit nehmen wir hessenweit wieder einen Platz ganz weit vorne ein“, freut sich Held, der auf eine ähnliche Resonanz auch für die Pokalsaison 2018/19 hofft. Sein Wunsch: „Möglichst alle Vereine mögen sich beteiligen.“ Aktuell hat etwas mehr als die Hälfte der Clubs eine Startzusage gegeben.

Damitdie Vereine frühzeitig planen können, wird die Auslosung der ersten Pokalrunde bereits im April erfolgen. Die erste Runde soll in Kalenderwoche 30 (Ende Juli), die zweite in den Wochen 36/37 (Mitte September) und die dritte in den Wochen 41/42 (Mitte Oktober) über die Bühne gehen. Weiter geht es 2019, das Endspiel soll Ende Mai ausgetragen werden. Der Sponsor hat die Prämien für die Halbfinalisten und Endspielteilnehmer erhöht. So gibt es für den Pokalsieger 300 Euro, der Verlierer darf sich über 200 Euro freuen. all