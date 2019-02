Melichercik wird Grizzly

Wolfsburg.Kurz vor dem Ende der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga haben die Wolfsburg Grizzlys einen Tausch auf der Torhüterposition vorgenommen. Der Amerikaner Jerry Kuhn wechselt mit sofortiger Wirkung und auf eigenen Wunsch zum DEL2-Club Kassel Huskies. Von den Hessen kommt dafür im Gegenzug der ehemalige slowakische Nationalkeeper Marcel Melichercik nach Wolfsburg. Das bestätigten die Niedersachsen.

Kuhn, der seit der Saison 2017/18 bei den Grizzlys im Tor stand und 64 Spiele für die Wolfsburger bestritt, könnte bereits am Wochenende für die Huskies auflaufen.

„Jerry wusste bereits, dass wir uns in der kommenden Saison auf der Torhüterposition neu aufstellen werden. Aus diesem Grund haben wir seinem Wunsch entsprochen, ihn mit sofortiger Wirkung nach Kassel wechseln zu lassen. Mit Marcel bekommen wir einen sowohl in Deutschland als auch international erfahrenen Goalie, der uns in den restlichen Spielen unterstützen wird“, sagte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. dpa

