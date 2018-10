Melsungen gewinnt Hessenderby

Wetzlar.Die MT Melsungen ist dank eines Erfolgs im Hessenduell mit der HSG Wetzlar ins Viertelfinale des Handball-DHB-Pokals eingezogen. Die in der Bundesliga kriselnden Nordhessen setzten sich im Achtelfinal-Spiel in Wetzlar am Dienstagabend mit 28:20 (13:8) durch. Für die HSG, die es in der vergangenen Saison ins Halbfinale geschafft hatte, endet der Traum von einer erneuten Teilnahme am Final Four dagegen vorzeitig.

„Das war, wie wir uns das vorgestellt hatten. Über weite Strecken haben wir ein rundes Spiel gemacht. Wir haben deutlich gesehen, was wir für den Erfolg tun müssen: alle an einem Strang ziehen“, freute sich Melsungens Trainer Heiko Grimm.

Auf welche Mannschaft Melsungen im Viertelfinale trifft, wird am Donnerstag (16 Uhr) ausgelost. Im Topf sind unter anderem die Füchse Berlin, der TSV Hannover-Burgdorf sowie die Rhein-Neckar Löwen. Am Mittwoch standen die restlichen vier Partien des Achtelfinals an. dpa

