Milano glänzt mit Silbermedaille

Geisenheim.Bei den Hessischen Judo-Einzelmeisterschaften in Geisenheim erkämpfte sich Marc Milano vom 1. Judo-Club Bürstadt in der Gewichtsklasse bis -90 kg den zweiten Platz, sein Teamkollege Florian Siegler holte in der Kategorie bis 100 kg den dritten Rang. Michael Radig (-81 kg), Soufian Idrissi (-66 kg) sowie Mohammed Assuev (-60 kg) – die ebenfalls für Bürstadt starten – konnten diesmal keinen der vorderen Plätze erreichen.

Erfolgreichster Kämpfer aus Bürstädter Sicht war Milano, der sich mit seiner Sehbehinderung gegen uneingeschränkt-sehende Konkurrenten zwei Siege holte. Lediglich einmal verlor er knapp.

Auch Florian Siegler zeigte in der zweithöchsten Gewichtsklasse bis 100 kg seine gute Form und erreichte am Ende den dritten Platz auf dem Siegerpodest.

Trainerin Nadine Müller war mit den Leistungen und der Einsatzbereitschaft ihrer Athleten im Großen und Ganzen zufrieden, konnte aber dennoch Potenziale entdecken, die in den kommenden Trainingseinheiten weiter bearbeitet und verbessert werden. red

