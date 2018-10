Mit 18 schon auf hohem Niveau

Kirchberg.Bei den Deutschen Pokalmeisterschaften hat Ian Störmer vom 1. Judo-Club Bürstadt den zweiten Platz belegt und sich damit für die Deutsche Judo-Meisterschaft qualifiziert. Störmer und Marc Milano sowie Trainerin Nadine Müller reisten vergangenes Wochenende ins baden-württembergische Kirchberg an der Murr, um bei der Deutschen Pokalmeisterschaft teilzunehmen.

In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm gewann Störmer nacheinander gegen Felix Fritz (Berlin), Dimitrios Tsanidis (Ingolstadt), Nico Berkenkopf (Olsberg) sowie Thilo Koch (Leipzig). Im Finale bekam der Schwarz-Gurt-Träger jedoch keinen optimalen Griff gegen Kai Klein (Heubach) und war dadurch zur Verteidigung gezwungen. Nach einer Unaufmerksamkeit des 18-Jährigen gelang dem Gegner ein Abtaucher, für den es eine Wazari-Wertung gab.

Angesichts dieses Rückstands musste Störmer, der in der Bundesliga für den JC Rüsselsheim kämpft, alles auf eine Karte setzen und in der verbleibenden Zeit attackieren. Allerdings lief der Bürstädter damit in eine zweite gute Aktion (Tai-O-Toshi) des Gegners, die zum sofortigen Kampfende (Ippon) führte. Am Ende des Tages belegte Störmer Platz zwei auf der Deutschen Pokalmeisterschaft und qualifizierte sich damit für die Deutschen Judo-Einzelmeisterschaft, die im Januar nächsten Jahres in Stuttgart stattfindet.

Milano verliert ersten Kampf

Ebenfalls für den 1. Judo-Club Bürstadt kämpfte in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm der sehbehinderte Judo-Athlet Marc Milano. Der 26-Jährige verlor jedoch seinen ersten Kampf gegen Richard Fiedler (Leipzig) aufgrund von Strafen. Im zweiten Duell gegen Martin Schneider musste Milano, der dem Paralympics-Nationalteam angehört, nach einem Ura-Nage einen Ippon gegen sich hinnehmen und schied damit aus.

Trainerin Nadine Müller war dennoch mit dem Einsatz und der Leistung ihrer beiden Schützlinge zufrieden. Besonders freute sie sich über die geschaffte Qualifikation Störmers zur Deutschen-Judo-Einzelmeisterschaft. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018