Ried.Nach dem Sieg im Bürstädter Derby will die FSG Riedrode ihre Erfolgsserie in der Fußball-Gruppenliga mit dem fünften Dreier in Folge ausbauen. Am Sonntag (15 Uhr) reist der Aufsteiger zum Vorletzten VFL Michelstadt. Zur selben Zeit schaut Eintracht Bürstadt bei der SG Dersim/VfR Rüsselsheim vorbei.

Michelstadt – FSG Riedrode

Der 1:0-Erfolg bei der Eintracht hat die FSG beflügelt – auch in der Tabelle. Mit 16 Punkten aus sieben Spielen hat der Aufsteiger nur noch Langstadt/Babenhausen (19 Punkte) und den VfL Fehlheim (17) vor sich, wobei der Spitzenreiter eine Partie mehr absolviert hat.

Trotzdem – oder gerade deshalb – relativiert FSG-Trainer Duro Bozanovic den Ist-Zustand. „Wir dürfen nicht laufend auf die Tabelle schauen“, sagt Riedrodes Coach – und hat mit dem Vorletzten Michelstadt einen passenden Grund parat: „Der Gegner steckt im Tabellenkeller. Wir dürfen nicht den Fehler machen und denken, dass es auch so gehen wird. Man hat am Ergebnis der Eintracht gegen Michelstadt gesehen, wie knapp es werden kann. Sie werden uns alles abverlangen.“ Lokalrivale Eintracht kam gegen den VFL (vier Punkte), der im Schnitt fast vier Gegentore pro Partie kassiert hat (Torbilanz 10:27), erst in der Nachspielzeit zu einem 2:1-Heimerfolg. Bange ist Bozanovic jedoch nicht. „Wir haben nach den ersten drei Auswärtsspielen drei Siege und 7:0 Tore“, weiß der 39-Jährige und betont: „Diese Zu-null-Spiele tun uns gut.“

Riedrodes Trainer hebt die Innenverteidigung um Janis Wiesener und den Derby-Siegtorschützen Dominic Kohl hervor. Vor allem an einem Mann kommt Bozanovic zurzeit aber nicht vorbei. „Mit Chris Keilmann haben wir eine Rakete im Tor“, sagt Bozanovic: „Wenn mal ein Ball durchkommt, ist er auf den Punkt da. Er ist überragend drauf.“

Bei der FSG wirkt der 27-jährige Ex-Regionalliga-Torwart aus Bürstadt, der im Sommer von Wormatia Worms zu seinem Heimatclub zurückkehrte, häufig als erster Offensivspieler, wie Bozanovic am Beispiel einer Szene aus dem Derby verdeutlicht: „Wie Chris in der zweiten Hälfte mit vollem Risiko gegen Paul Herbel reingeht, in Sekundenschnelle wieder auf den Beinen ist und mit einem weiten Abwurf zu Tomo Tadijan den Konter einleitet – das ist schon ein großer Pluspunkt.“ Bis auf die Langzeitverletzten Qendrim Dzackaj, Julian Ille und Marc Kress sind bei der FSG alle an Bord.

SG Rüsselsheim – Et. Bürstadt

Nach dem verlorenen Derby ist die Stimmung im Eintracht-Lager alles andere als getrübt. „Die Mannschaft hat bis zum Schluss alles probiert. Vorwerfen müssen wir uns nur, dass wir die Möglichkeiten, die wir hatten, nicht genutzt haben. Aber es sind ja noch einige Schlachten zu schlagen“, meint Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund.

Da die Eintracht gegen Riedrode spielerisch überzeugte, hat der Coach keinen Zweifel daran, dass sein Team (zwölf Punkte) in Rüsselsheim an die starke Form der vergangenen Wochen anknüpfen kann – dem Derby waren vier Pflichtspielsiege in Serie vorausgegangen.

Gegen die Spielgemeinschaft Dersim/VfR (13 Punkte) rechnet Sigmund „mit einer spielstärkeren, vielleicht etwas ballverliebten Mannschaft“, wie er sagt: „Wie schon Riedrode ist auch Rüsselsheim kein gewöhnlicher Aufsteiger. Wir spielen auswärts, da kann man nicht erwarten, dass wir jeden Gegner mit Glanz und Gloria weghauen. Aber wir haben das Potenzial, um zu gewinnen.“ Vassili Theodorou und Maxi Hödl konnten nicht trainieren. Sie stehen genauso wenig bereit wie der Langzeitverletzte Niclas Herzberger. cpa

