Mit Saison zufrieden

Ried.Für die Verbandsliga-Damen des TC Biblis ist die Tennisrunde mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Der Vierer um Ann-Kathrin Thoma unterlag beim Kasseler TC mit 2:4. Das Bezirksliga-Quartett des TC Bürstadt bleibt dagegen auf Aufstiegskurs. Bei der MSG TC Alsbach/TC Hähnlein siegte der Bürstädter Damenvierer mit 6:0.

Kasseler TC 31 – TC Biblis 4:2

Mit der vierten Niederlage und dem fünften Tabellenplatz in der Verbandsliga der Viererteams endete die Saison für den TC Biblis. „Trotz der Niederlage ist das ein gutes Ergebnis für uns. Wir können zufrieden sein. Gegen einen starken Gegner haben wir uns gut verkauft. Nach den Einzeln waren wir sogar noch gleichauf, dass wir dann beide Doppel verloren haben, ärgert uns zwar ein bisschen, aber wir konnten dennoch jede Menge Motivation mitnehmen“, ordnete Kapitänin Ann-Kathrin Thoma das 2:4 ein.

In den Einzeln verloren Thoma und Celine Jobst, an der dritten Position sicherte Fabienne Jobst nach gewonnenem Champions-Tiebreak den ersten Einzelpunkt, an Vier gewann Nina Hofmann 6:0, 6:0. Die Doppelpunkte blieben aber in Kassel. Im ersten Spiel verloren Thoma und Celine Jobst im Champions-Tiebreak, danach unterlagen auch Fabienne Jobst und Nina Hofmann in zwei Sätzen.

Alsb./Hähnlein – TC Bürstadt 0:6

Durch den glatten Auswärtssieg hat der Damenvierer des TC Bürstadt die Gruppenmeisterschaft so gut wie sicher. Bei der MSG TC Alsbach/TC Hähnlein siegten die Bürstädterinnen ohne Kapitänin Celine Gebhardt ohne Probleme. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.09.2020