Mit VfR kommt ein dicker Brocken

Hofheim.Wäre die Saison in der Kreisoberliga Bergstraße jetzt zu Ende, dann hätte der FV Hofheim als Tabellen-13. den angestrebten Klassenerhalt in der Tasche. Doch es sind erst 16 Spiele absolviert und bis zur Winterpause wartet auf die Blau-Weißen aus Hofheim noch ein überaus schweres Restprogramm.

„Wir treffen jetzt auf den Zweiten VfR Bürstadt, dann geht es zum Dritten TV Lampertheim und zum Jahresabschluss haben wir den aktuellen Vierten Tvgg Lorsch zu Gast“, ist FVH-Spielertrainer Oliver Schader bewusst, mit welchen Brocken es seine Mannschaft noch zu tun bekommt, bevor Weihnachten gefeiert werden kann. Der Dreierpack gegen die Spitzenteams beginnt dabei am Sonntag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Bürstadt. „Ich hatte die FSG Riedrode und den VfR Bürstadt ja schon vor der Runde ganz oben erwartet, das hat sich mittlerweile bestätigt“, sind die Gäste aus Bürstadt für Schader klarer Favorit.

Göbel warnt vor Gastgebern

„Wir wollen dort die drei Punkte holen“, unterstreicht VfR-Coach Karl-Heinz Göbel, der dennoch davor warnt, die Platzherren zu unterschätzen. „Auf Tabellenstände muss man in solchen Derbys nicht schauen, das sind immer besondere Spiele. Wir werden uns gut vorbereiten und den FV Hofheim nicht unterschätzen“, rechnet Göbel nicht mit einem Spaziergang für den Tabellenzweiten, der zuletzt beim 3:1-Heimsieg der Tvgg Lorsch nach zwölf Spielen ohne Niederlage die erste Pleite zufügte.

„Eigentlich müssten wir da schon zur Pause mit 3:0 führen. Direkt nach der Pause war Lorsch überlegen, aber die letzten 20 Minuten gingen wieder deutlich an uns“, machte sich für den Gästecoach dabei die verletzungsbedingte Auswechslung von Besim Reka bemerkbar. „Besim hat unserem Mittelfeld viel Stabilität verliehen, er musste aber schon nach 36 Minuten raus“, bedauert Göbel, dass sich die Verletzung als Muskelbündelriss herausgestellt hat. Reka gesellt sich zu den Langzeitverletzten Yusuf Ekin und Robin Schäfer (beide Kreuzbandriss).

Verletzungssorgen sind auch den Gastgebern nicht fremd. „Bis zur Winterpause ist das eigentlich für uns ein Tal der Tränen“, sehnt Schader die Pause herbei. Der Spielertrainer war zuletzt selbst wegen einer Zerrung nicht einsatzfähig. Lange mussten die Blau-Weißen auch auf Kapitän Marcel Mackemull verzichten, der nach seiner Verletzung nach dem ersten Saisonspiel Anfang August erst seit Mitte Oktober wieder am Ball ist. Im August netzte Mackemull gegen die TSV Auerbach beim 7:0-Kantersieg gleich fünfmal ein. Am vergangenen Sonntag war der FVH nun zum Rückspiel bei den Auerbachern in Bensheim zu Gast und unterlag mit 0:4. „Drei Gegentore haben wir dabei durch Standardsituationen bekommen, das war für uns schon ungewöhnlich“, ist Schader klar, dass es am Sonntag gegen den VfR einer starken Defensivleistung bedarf, wenn Zählbares im Hofheimer Sportpark bleiben soll. Auf seinen spielenden Co-Trainer Sven Dexler wird Schader dabei verletzungsbedingt weiterhin nicht zurückgreifen können. „Wir haben seit sechs Wochen nur sieben, acht Mann im Training. Ein Maximilian Eck kam zuletzt zum Einsatz, nachdem er erst vor zwei Wochen in die Mannschaft zurückgekehrt ist und bei Julien Fechtig ist es auch erst zweieinhalb Wochen her, dass er seine Verletzung überstanden hat“, ist Schader derzeit nicht zu beneiden.

