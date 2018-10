Mörfelden ist eine Nummer zu groß

Mörfelden.Die Lampertheimer Bundesliga-Kegler sind mit einer Niederlage aus Mörfelden zurückgekehrt. Beim Traditionsverein unterlag der Aufsteiger mit 5748:5939.

Peter Suppes, Bernd Günderoth und Holger Thiemig eröffneten für die Spargelstädter. Suppes zeigte sich zu Beginn als stärkster Lampertheimer und startete mit 261 Holz auf der ersten Bahn. Da Dieter Nielsen mit 281 Holz dieses Ergebnis noch übertraf, ging Mörfelden dennoch in Führung. Günderoth setzte im zweiten Durchgang mit 264 Holz das Glanzlicht, doch auch hier mussten die Lampertheimer die Gastgeber ziehen lassen. Thiemig spielte seine ersten drei Durchgänge solide (241/237/238) und setzte seine Bestmarke auf der Schlussbahn (261). Mit insgesamt 977 Holz schloss er im Starttrio als Bester ab und machte gegen Christian Schneider (974)insgesamt drei Holz gut.

Suppes zeigte nach seiner starken Startbahn ebenfalls eine gute Leistung und lief am Ende bei 950 Holz ein. Gegen Phillip Albert (944) machte er sechs Zähler gut. Günderoth erwischte dagegen nicht seinen besten Tag, kam dennoch auf 926 Holz. Gegen Dieter Nielsen (1055) bedeutete dies aber ein Minus von 129 Zählern, so dass zur Hälfte der Begegnung bereits ein Rückstand von 120 Holz zu Buche stand.

Kevin Günderoth überzeugt

Steffen Back, Niklas Schulz und Kevin Günderoth wollten dem Duell eine Wende geben. Allerdings wurde schnell klar, dass dieses Vorhaben an diesem Tag nicht umzusetzen war. Schulz startete ordentlich, konnte sich mit seinen letzten 100 Wurf (237/264) noch auf 948 Holz spielen. Gegen den Tagesbesten Sven Völkl (1063) gab er aber 115 Zähler ab.

Auch Back (933) spielte solide, doch am Ende büßte er gegen Sascha Wetzel (994) weitere 61 Zähler ein. Günderoth ragte an diesem Tag aus dem Team der Südhessen heraus. Im zweiten Durchgang startete er mit 284 Holz durch und kegelte sich auf starke 1014 Holz, mit denen er 105 Zähler gegen Robert Nägele (909) gutmachte.

Am Ende stand die Erkenntnis, dass an diesem Tag nicht alles zusammenlief. In der kommenden Woche fahren die Lampertheimer zum TV Haibach, die seinerseits in Sandhausen unterlagen und weiter zwei Punkte weniger auf der Habenseite haben als Lampertheim. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018