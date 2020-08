Motivierte Eintracht-Reserve

Bürstadt.Die lange Corona-Pause hat bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt zu einem positiven Nebeneffekt geführt. Schon seit Anfang Juli treffen sich die Spieler des Fußball-C-Ligisten zu regelmäßigen Einheiten auf dem Sportplatz an der Wasserwerkstraße. Dabei hat das Team von Trainer Attila Jambor erst vor wenigen Tagen mit der Saisonvorbereitung begonnen.

„Es waren immer zehn Leute für einen lockeren Kick da“, freut sich Jambor über die positive Resonanz für die freiwilligen Treffen. Trainingspläne, um die Unterbrechung zu überbrücken, hatte der Übungsleiter der Bürstädter 1b-Elf seinen Spielern nicht mitgegeben. Für die Gruppenliga-Reserve der Grün-Weißen war das vielleicht die bestmögliche Vorgehensweise. Denn die Chance, nach über drei Monaten wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen, nehmen die Eintracht-II-Akteure gerade so oft es geht wahr.

So viel Betrieb wie zurzeit gab es bei der „Zweiten“ nicht immer. Mit Blick auf die vergangene Runde ruft Jambor die Trainingsbeteiligung als großes Manko in Erinnerung. „Wir hatten einige Spieler, die aufgrund von Schichtarbeit und Schule nicht regelmäßig trainieren konnten“, weiß der 54-Jährige: „Vom Potenzial her hatten wir aber eine gute Mannschaft.“

Zwei Abgänge, sieben Neue

Bei der Eintracht-Mannschaft, die bei Saisonabbruch Platz fünf belegte, hat sich personell wenig getan. Bis auf Marko Tripkovic (zurück zum SV Schwanheim) und Ilir Hashani (FSG Bensheim) gab es keine Abgänge. Dafür jedoch gleich sieben neue Gesichter: Mit Torwart Timo Sauer, Robin Jakob, Güven Utlu, Lorik Maloku und Benard Gashi schlossen sich fünf A-Jugendspieler des JFV Bürstadt den Grün-Weißen an. Von Liga-Konkurrent FV Biblis II kehrten Torjäger Shpejtim Jakupi und Thomas Weiß zurück.

„Auf dem Papier habe ich 20 Spieler, die bis jetzt fast immer im Training waren“, meint Jambor und sieht von „ein, zwei Urlaubern“ ab. Vor allem von den JFV-Talenten verspricht er sich Einiges: „Sie werden sich an Niveau und Härte gewöhnen müssen, passen aber spielerisch zu uns. Der ein oder andere wird mittelfristig den Sprung in die erste Mannschaft anstreben können.“

Routiniers wie Heiko Dexler und Hakan Yazici, die kürzertreten wollen, fallen dagegen nicht unter die 20 Akteure, mit denen Jambor plant. „Sie sind auf Stand-by“, stellt der Eintracht-Trainer klar. Überhaupt sollen die etatmäßigen Zweitmannschaftsspieler das Gerüst des Teams bilden. Von der Praxis, die Reserve mit möglichst vielen Akteuren aus der „Ersten“ zu bestücken, hält Jambor wenig. „Wenn sie trainieren, sollen sie auch spielen und Verantwortung übernehmen“, stellt Bürstadts 1b-Coach seinen Schützlingen in Aussicht.

Vom Aufstieg will Jambor nicht sprechen, auch wenn er sagt: „Die Lücke zwischen erster und zweiter Mannschaft ist zu groß.“ Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher wählt diplomatische Worte: „Die 1b hat das Potenzial, oben mitzuspielen. Druck werden wir aber nicht machen.“ Für eine „Verbesserung“, wie sie Jambor anstrebt, bleibt nach Platz fünf im Vorjahr nur wenig Spielraum, ohne dass gleich das „A-Wort“ fällt. Für den Sprung in die B-Klasse müssten derweil „viele Faktoren zusammenkommen“, betont der Trainer: „Die C-Liga ist nicht schwächer geworden.“

Drei Testspiele vereinbart

Am 6. September startet Bürstadt II gegen Italia Bensheim in die neue Runde. „Da geht es sofort zur Sache“, macht Jambor die Bensheimer neben Elmshausen als Favoriten aus. Für die Vorbereitung sind drei Tests vereinbart. Am 15. August geht es zu B-Ligist SG Olympia/VfB Lampertheim, am 23. August zum FV Hofheim. Eine Woche später kommt Blau-Weiß Worms II.

