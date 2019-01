Müller ersetzt Rosenberger

Bürstadt.Für die Tischtennis-Damenmannschaft des TV Bürstadt lief die Vorrunde in der Hessenliga Süd-West alles andere als plangemäß. Nur einen Sieg konnte der Vizemeister der Vor-Saison sammeln. Mit 5:13 Punkten belegen die TVB-Damen vor dem Rückrundenstart den vorletzten Platz. Mit einer 6:8-Heimschlappe gegen den TTC Biebrich hatte die Runde für Bürstadts Damen begonnen. Am Sonntag (14 Uhr) will sich der TVB beim Fünften (8:10 Punkte) revanchieren. Die Bürstädterinnen wähnen sich gut im Saft. Zwischen den Jahren gab es ein dreitägiges Trainingslager, seit gut zwei Wochen wird fleißig trainiert. In Biebrich muss Bürstadt indes ohne Laura Rosenberger (Prüfungen) auskommen. Für sie rückt Claudia Müller ins Vierer-Team. cpa

