„Mussten uns klare Gedanken machen“

Bürstadt.Sie ist die starke Frau bei den Bürstadt Redskins: Anna Messina. Die 42-Jährige leitet seit Herbst 2019 die American-Football-Abteilung des TV Bürstadt. Am Abend des Saisonstarts der Redskins gegen die GFL-Reserve der Marburg Mercenaries (Endstand 7:52) nahm sich Messina die Zeit für ein Interview mit dem „Südhessen Morgen“.

Frau Messina, American Football ist in Corona-Zeiten möglich – das ist wohl die große Erkenntnis des ersten Hessenliga-Spieltags in Bürstadt. Wie haben Sie den Tag erlebt?

Anna Messina: „Er war anstrengend, aber gigantisch. Er war ein voller Erfolg, der nur möglich war, weil wir fast 70 Helfer über den Tag verteilt hier hatten. Die Unterstützung aus den Familien, der Spieler und der Cheers war gigantisch. Nur so war es möglich, auch unter diesen Bedingungen Football zu spielen.“

Welche Vorkehrungen mussten konkret getroffen werden?

Messina: „Wir mussten Hygienekonzepte vorlegen und uns klare Gedanken machen: Wie viele Leute darfst du reinlassen? In welchen Zonen darfst du sie verteilen? Wir haben extra ein Ticketsystem einführen müssen, damit wir das Zuschauerlimit nicht übersteigen. Wir hatten vier Wochen Vorbereitung, haben fast täglich daran gearbeitet und hatten viele Abstimmungen. Ein- und Ausgang separat klären, separate Gästebetreuung, die Umkleiden gleich wieder saubermachen: Du musst an Sachen denken, an die du sonst nie denken würdest.“

Wie zufrieden sind Sie mit dem Ablauf?

Messina: „Ich bin super zufrieden. Wir haben tolle Jugendspiele erlebt. Unsere U-13-Jungs waren erfolgreich, sie haben beide Spiele zu null gewonnen. Unsere Seniors hatten ihre erste Begegnung. Du hast gemerkt: Die Jungs waren heiß darauf und hatten Spaß. Wir haben nicht zu null verloren, das war die Hauptsache. Wir wussten, dass Marburg II stark sein würde, unsere Defense hat über weite Teile einen tollen Job gemacht. Von daher war das ein voller Erfolg.“

Der Sportliche Leiter Bernd Fengel meinte, es sei wichtig, dass eine Football-Saison überhaupt stattfinde und dass er großen Respekt vor jedem Team habe, das sich dieser Herausforderung stellt…

Messina: „Ja, absolut. Es haben viele Mannschaften zurückgezogen, eben weil die Auflagen schwierig sind und weil unglaublich viel Arbeit hinten dran steckt. Nach den Nachrichten über einige Corona-Hotspots in den vergangenen Wochen waren wir uns ab und zu nicht mehr so sicher, ob das funktionieren würde. Hanau und Offenbach waren ja schon betroffen. Wir haben fast täglich abgewartet, ob der Verband nicht doch die Saison absagt.“

Was war das Wichtigste?

Messina: „Das Wichtigste war, dass der Ablauf, den wir uns vorgestellt hatten, auch wirklich so funktioniert hat. So etwas wie jetzige Situation haben wir alle noch nie erlebt. Als wir uns heute um sechs Uhr morgens getroffen haben, wussten wir nicht, was auf uns zukommen würde. Aber es hat alles Hand in Hand geklappt. Chapeau an die Truppe.“

In zwei Wochen steht der zweite und letzte Heimspieltag der Redskins 2020 an…

Messina: Genau. Dann spielen die U 16 und die Seniors, die U 13 hat ihr Punktspiel in Kassel. Wir werden ganz viele Erkenntnisse aus diesem Tag mitnehmen und hoffen auf neue Lockerungen, so dass wir dann hoffentlich 250 Zuschauer plus Mannschaften, Betreuer und Offizielle empfangen können. Diesmal war die Kapazität ja noch auf 250 Personen limitiert. Das muss man berücksichtigen, denn: Die Spieler, die du auf dem Feld hast, sind die Gäste, die dir fehlen. Wir warten ab und freuen uns, dass wir am 3. Oktober wieder hier sein dürfen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020