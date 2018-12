Mutig ins Gipfeltreffen

Groß-Rohrheim.Das Handball-Jahr war für den TV Groß-Rohrheim gespickt mit erinnerungswürdigen Erfolgen. An einzelne Siege, aber auch natürlich die A-Liga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksoberliga erinnern sich Spieler und Trainer gern zurück. Aber am Sonntag (16 Uhr) könnte das Highlight noch folgen: Die Groß-Rohrheimer laden zum Spitzenspiel und könnten sich mit einem Erfolg gegen die HSG Langen sogar als Tabellenführer in die Winterpause verabschieden. „Ich denke schon, dass wir in einem einzigen Spiel die Möglichkeit haben, Langen zu bezwingen“, meint TVG-Trainer Sascha Holdefehr, der die HSG aber als Top-Favoriten auf den Titel ansieht. „Und ich denke, auch wenn wir am Sonntag gewinnen sollten, bleibt es dabei.“

Die HSG Langen ist mit 23:3 Punkten Tabellenführer, hat nicht nur zuletzt den HC VfL Heppenheim mit 33:12 regelrecht aus der Halle geschossen, sondern auch das Hinspiel gegen den TVG am ersten Spieltag im September mit 29:27 gewonnen. „Aber jetzt sind wir zu Hause und wir haben in den letzten Wochen auch eine sehr gute Entwicklung gemacht“, strahlt Holdefehr Zuversicht aus. Wollen die Groß-Rohrheim tatsächlich auf Platz eins überwintern, muss nach der Zwei-Tore-Niederlage aus dem Hinspiel ein Sieg mit drei Treffern Differenz her, damit der direkte Vergleich gewonnen wird. Doch damit will sich der TVG-Coach nicht beschäftigen: „Wir sind uns alle einig, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und gewinnen können. Alles Weitere ist nebensächlich.“

Am vergangenen Dienstag trainierten die Groß-Rohrheimer intensiv auf das Spitzenspiel hin, am Donnerstagabend fehlten zwar einige Akteure im Training, aber dennoch war Holdefehr zufrieden: „Man spürt eine positive Anspannung.“ Am Freitagabend ging es dann noch einmal um den Feinschliff, ehe am Sonntag ab 16 Uhr alle Augen auf den Aufsteiger gerichtet sein werden. „Es ist natürlich schön, dass einige Trainer uns jetzt schon als Meisterschaftskandidaten nennen, aber soweit ist es noch nicht. Wir werden es genießen, so lange wie möglich da oben mitzumischen, aber die Runde ist noch lang“, erklärt Holdefehr.

Zahn-OP bei Wägerle

Personell sieht es beim TVG zum Jahresabschluss ganz gut aus: Bis auf Lukas Baumann, der nach seiner Knieverletzung noch etwas Probleme hat, aber sein Comeback fürs neue Jahr plant, sind gegen Langen fast alle Mann an Bord. Lediglich Torhüter David Wägerle muss nach einer Zahn-Operation passen, doch mit Alexander Wägerle und Jonas Sartorius stehen Holdefehr zwei starke Keeper zur Verfügung. Zum Spiel werden auch Oliver Sziebert und Jonas Ehlert wieder dabei sein, die unter der Woche im Urlaub weilten. „Wir gehen mit einem kompletten 14er-Kader ins Spiel“, so der TVG-Coach.

Die Langener hat Holdefehr neben dem eigenen Spiel noch ein weiteres Mal beobachtet, war Zeuge des eindrucksvollen 39:25-Siegs bei der ESG Crumstadt/Goddelau. Als Schlüsselspieler bei der HSG sieht er den Spielmacher Moritz Kaufmann und den rechten Rückraumakteur Dennis Oldenburg an. „Wenn man diese beiden in den Griff bekommt, dann ist schon viel gewonnen“, betont Coach Holdefehr. Er möchte aber in erster Linie auf die eigene Leistung schauen: „Wir haben viel Qualität, müssen es aber schaffen, die Last auf möglichst viele Schultern zu verteilen.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018