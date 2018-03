Anzeige

Groß-Rohrheim.„Das ist auf jeden Fall eines der schweren Spiele in dieser Liga – und zudem eine Partie gegen eine Mannschaft, die uns in der Vergangenheit nicht sonderlich gut gelegen hat“, blickt Sascha Holdefehr, Trainer des Handball-A-Ligisten TV Groß-Rohrheim, mit Respekt auf das Heimspiel am Sonntag um 16 Uhr gegen den TSV Pfungstadt II.

Als Spitzenreiter ist der TVG gegen den Liga-Vierten natürlich favorisiert. Holdefehr lobt aber auch ausdrücklich die Arbeit, die in Pfungstadt geleistet wird: „Sie spielen eine sehr gute Runde, woran sicherlich auch ihr Trainer Sergej Rybakov großen Anteil hat.“ Rybakov ist in Groß-Rohrheim bestens bekannt, betreute er doch auch bereits die Ried-Handballer und brachte als ehemaliger russischer Nationalspieler Glanz in die Bürgerhalle.

„Ich freue mich auf dieses Spiel“, meint Rybakov, der gute Erinnerungen an den TVG hat und viele Akteure aus dem aktuellen Kader noch bestens kennt. So coachte er beispielsweise Spielmacher Andreas Ochs schon in der Jugend bei Bensheim/Auerbach und in Auswahlmannschaften, andere hatte er zu seiner Groß-Rohrheimer Zeit bereits unter seinen Fittichen. Aber Gastgeschenke will er keine verteilen. „Wir sind gut drauf und haben gegen jeden Gegner in dieser Liga unsere Chancen – auch beim Tabellenführer, der natürlich Favorit ist.“