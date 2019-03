Nervenkrimi an der Wasserwerkstraße

Bürstadt.Der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga ist auch in der Spielzeit 2018/2019 wieder eine enge Kiste. Und so geht es am Sonntag (15 Uhr) auf dem Sportplatz an der Wasserwerkstraße sowohl für den Gastgeber SV DJK Eintracht Bürstadt als auch für die Sportfreunde Heppenheim um drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Der Blick auf die Tabelle könnte für den Aufsteiger aus Bürstadt dabei noch schöner aussehen, hätte man nicht zuletzt ausgerechnet beim Drittletzten SV Nauheim mit 1:3 verloren. „Ich gestehe jedem mal zu, dass es nicht so läuft. Diese Niederlage tat aber schon weh, weil wir nicht an unsere bisher guten Leistungen in diesem Jahr anknüpfen konnten“, räumt ETB-Spielertrainer Benjamin Sigmund ein.

Auf den prekären Rang 13, den ersten möglichen Abstiegsplatz, schob sich zuletzt der FC Sportfreunde Heppenheim vor, der nun drei Zähler Rückstand auf Lengfeld auf dem ersten Nichtabstiegsplatz hat und deren vier auf die Eintracht aus Bürstadt. Die Kreisstädter haben dabei noch ein Nachholspiel beim TSV Höchst zu bestreiten.

Al-Jumaili guter Dinge

„Für uns war das ein enorm wichtiger Sieg“, wusste der Sportfreunde-Coach Aiad Al-Jumaili daher um die Bedeutung des 4:0-Heimsieges im direkten Duell gegen den TSV Lengfeld am vergangenen Spieltag. „Für uns geht es darum, Mannschaften die vor uns stehen, mit in den Strudel zu ziehen – und Teams, die hinter uns stehen, auch hinter uns zu halten“, ist sich Al-Jumaili, der die Kreisstädter im Dezember 2018 als Trainer übernahm, voll bewusst, dass die Entscheidung über den Klassenerhalt auch erst am letzten Spieltag fallen könnte. Die Sportfreunde werden nach dem ersten Gruppenliga-Sieg unter ihrem neuen Coach die kurze Fahrt nach Bürstadt mit Selbstbewusstsein antreten, denn nachdem die SF-Abwehr bis auf die 1:3-Niederlage beim FC Alsbach in den beiden Heimspielen gegen den FC Türk Gücü Rüsselsheim (0.0) und den VfL Michelstadt (0:0) hinten schon die Null halten konnte, klappte es beim 4:0 gegen Lengfeld auch vorne mit dem Torschießen. „Uns haben zuletzt bis zu zehn Spieler gefehlt und es ist schon als Entspannung zu bezeichnen, dass es jetzt nur noch sechs sind“, setzt Al-Jumaili auf die Spieler, die er aktuell an Bord hat.

Personalsorgen sind auch ETB-Coach Sigmund alles andere als fremd. „In Nauheim hatten wir zuletzt nur zwei Auswechselspieler auf der Bank, aber jetzt kehren mit Xhino Dushaj nach Ablauf seiner Rotsperre und Andreas Schwöbel zwei wichtige Spieler in den Kader zurück“, ist Sigmund froh, wieder mehr Alternativen zu haben. ETB-Torwart Christian Steiner muss allerdings noch ein Spiel Rotsperre absitzen. „Die Entscheidung über den Abstieg wird zwar sicher nicht im Spiel gegen Heppenheim fallen, aber ich erwarte schon eine Reaktion auf unseren letzten Auftritt in Nauheim“, berichtet Sigmund, der seinen Vertrag bei den Grün-Weißen aus Bürstadt erst kürzlich verlängerte. Al-Jumaili erwartet ein enges Match: „Bei uns konnte Brandon Wiley zuletzt wieder spielen, das macht sich im Spiel nach vorne bei uns positiv bemerkbar. Die Eintracht ist gerade im Spiel nach vorne gut besetzt, wenn man da an Xhino Dushaj, André Bandieramonte oder Vitali Becker denkt – und ich schätze Bürstadt deutlich stärker ein, als zuletzt Lengfeld.“

