Leistungsträgerinnen hören auf

Ihre Handball-Karriere beenden die langjährigen Leistungsträgerinnen Lisa Kreimes, Sandra Schnellbach und Denise Neumann. Mit Miriam Weil und Jessica Fürst verlassen zwei weitere Spielerinnen die FSG Biblis/Gernsheim und werden zukünftig für die HSG Bergstraße, eine Spielgemeinschaft aus TV Hemsbach, TG Laudenbach und TSV Sulzbach, im Badischen auflaufen.

Gegen Erbach zeigte Biblis/Gernsheim noch einmal, zu welch starker Leistung man im Stande sein kann. „Das war eine überragende kämpferische Vorstellung“, war der scheidende Coach Sascha Köhl begeistert.

Nach dem 4:4 starteten die Gastgeberinnen durch und legten zehn Minuten später ein 12:5 vor (20.). Bis zur Pause kam Erbach zwar wieder auf fünf Tore heran, aber der couragierte Auftritt der FSG machte Mut für Hälfte zwei.

Lob von Trainer Köhl

Beim 13:16 (38.) geriet Biblis kurzzeitig ins Schlingern, fing sich jedoch wieder und war beim 20:14 (44.) zurück in der Erfolgsspur. Über 23:17 (50.) feierte die FSG einen hochverdienten 28:23-Erfolg und will nun am letzten Spieltag den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen.

„Ich bin mir sicher, dass wir das nach diesem tollen Auftritt schaffen werden“, strahlt Köhl, der noch vor drei Wochen seine Mannschaft nur noch mit geringen Chancen sah, wieder Zuversicht aus.

FSG-Tore: Miriam Weil (9/3), Liboria Romano (4), Lisa Kreimes, Conny Tipisa, Julia Höfle (je 3), Lisa Götz (3/1), Saskia Laudenbach (2), Kerstin Bonifer (1).

SVE-Tore: Anna Jordan (6), Laura Schäfer, Nina Sauer (je 5), Anne Schneider (3/1), Hanna Lambert, Desiree Bock, Lisa Pfeifer, Luisa Jordan (je 1). me

