Neuer Kurs im Oktober

Ried.Es ist wieder soweit, die Vereine im Fußballkreis Bergstraße können aktiv an ihrem Schiedsrichterbestand arbeiten. Die Kreisschiedsrichtervereinigung bietet im Oktober wieder einen Neulingslehrgang an. Drei Anforderungen müssen die Interessenten erfüllen: körperliche Fitness, Mindestalter 14 Jahre, Mitglied in einem Fußballverein. Gastgeber ist die TSV Auerbach an vier Terminen (12., 13., 17. und 19. Oktober). Ein Teil der Ausbildung läuft über eine Online-Lernplattform.

„Leider ist die Personaldecke so dünn, dass es in den vergangenen Monaten nicht möglich war, zu jedem Spiel einen Unparteiischen zu schicken“, umschreibt Lehrwart Simon Wecht die aktuelle Situation. Insbesondere D-Jugend und Seniorenmannschaften in den unteren Klassen seien von den Ausfällen betroffen. In den vergangenen zehn Jahre sank die Zahl der Referees um ein Viertel auf knapp 150. Eine Lücke gibt es insbesondere in der Altersklasse zwischen 20 und 45 Jahren.

Die Anmeldung erfolgt über den Veranstaltungskalender des Hessischen Fußball-Verbandes. Einen Link gibt es auch auf den Seiten der Bergsträßer Schiedsrichtervereinigung. all

Info: Weitere Infos unter kfa-bergstrasse.de

