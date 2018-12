Neuer Modus in Bürstadt

Bürstadt.Mit einem neuen Modus bei den ersten Mannschaften kommt die Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft in diesem Jahr daher. Wenn am Samstag, 29. Dezember, und am Sonntag, 30. Dezember, der Ball in der Turnhalle der Bürstädter Erich Kästner-Schule wieder rollt, werden sich Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt und die beiden Kreisoberligisten FSG Riedrode und VfR Bürstadt erstmals in einem Hin- und einem Rückspiel gegenüberstehen.

Der neue Spielmodus ist eine Reaktion auf die Spielgemeinschaft zwischen dem FSV und der SG Riedrode, die seit der laufenden Runde als FSG Riedrode vereint antreten. C-Liga-Schlusslicht SV Bobstadt, der die diesjährige Hallenmeisterschaft ausrichtet, wird wie schon im Vorjahr bei den zweiten Mannschaften mitspielen. Dort trifft der D-Liga-Aufsteiger auf B-Ligist FSG Riedrode II, C-Ligist Eintracht Bürstadt II und D-Ligist VfR Bürstadt II.

AH-Turnier macht Anfang

Den sportlichen Anfang macht traditionell das Altherrenturnier, bei dem FSV und SG Riedrode noch getrennte Wege gehen. Die beiden Riedroder Teams bekommen es am Turniersamstag ab 13 Uhr mit den AH-Mannschaften von Bobstadt, VfR und Eintracht Bürstadt zu tun. Gespielt wird dabei im Jeder-gegen-jeden-Modus ohne Rückspiel, die Spieldauer beträgt 1 x 15 Minuten.

Um 17.30 Uhr empfängt Ausrichter Bobstadt die „Zweite“ des VfR zum Turnierauftakt bei den zweiten Mannschaften. Um 19 Uhr eröffnet das Duell der Kreisoberligisten FSG Riedrode und VfR Bürstadt die Runde der „Ersten“. Bei den ersten und zweiten Mannschaften beträgt die Spieldauer jeweils 2 x 15 Minuten. Als Titelverteidiger gehen die Eintracht, der SV Bobstadt und AH-Champion SG Riedrode ins Rennen. cpa

