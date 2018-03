Anzeige

Ried.Der neuerliche Wintereinbruch hat am Sonntagmorgen den Amateurfußball in Südhessen komplett zum Stillstand gebracht. Wie Reiner Held, der Kreisfußballwart Bergstraße, dieser Zeitung bestätigte, gab es eine „pauschale Absetzung“ aller Punktspiele von der Verbandsliga bis zur D-Klasse. „Um kurz nach 9 Uhr haben die Klassenleiter miteinander telefoniert und so entschieden. Vorher hatten uns schon viele Vereinsvertreter angerufen und signalisiert, dass auf ihren Plätzen nicht gespielt werden kann. Ich denke, das war die richtige Entscheidung – Beschwerden hat es jedenfalls keine gegeben“, erklärte Held.

Geht es nach dem Kreisfußballwart, dürfte es auch beim Nachholspieltag kaum Probleme geben. „Nachholzeit ist die Osterzeit“, betonte Held. In einer Mail an die betroffenen Vereine am Sonntagmorgen stellte er diesen Sachverhalt „mit einem Ausrufezeichen“ nochmals klar. „Die Vereine wissen genau, dass über die Osterzeit ein potenzieller Nachholspieltag angedacht ist. Der Karsamstag ist auch schon länger als Nachholtermin bekannt“, präzisierte er.

„Wird noch Baustellen geben“

Ausnahmen wird es aber zwangläufig geben. So ist zum Beispiel für Gründonnerstag (29. März, 19.30 Uhr) schon die Nachholpartie zwischen dem SSV Reichenbach II und der SG Hüttenfeld in der C-Liga terminiert. „Es wird noch ein paar Baustellen geben“, räumte Held ein. Die Ausnahmen sollen laut dem Kreisfußballwart „spätestens im April“ nachgespielt werden. In konkreten Fällen müssen die betroffenen Clubs und die jeweiligen Klassenleiter in Kontakt treten.